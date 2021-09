Новозеландская певица Лорд выпустила мини-альбом Te Ao Mārama.

В новом EP пять песен из предыдущего альбома Solar Power, который вышел в конце августа. Певица переработала синглы The Path, Solar Power, Stoned at the Nail Salon, Fallen Fruit и Oceanic Feeling, исполнив их на языке коренных жителей Новой Зеландии.

Весь доход от мини-альбома пойдет благотворительным организациям Новой Зеландии Forest and Bird и Te Hua Kawariki Charitable Trust.

