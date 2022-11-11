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Лионель Месси инвестировал в виртуальную футбольную игру с NFT Sorare
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Сегодня в 09:44

Лионель Месси инвестировал в виртуальную футбольную игру с NFT Sorare

Футболист и семикратный обладатель награды «Золотой мяч» Лионель Месси инвестировал во французскую игру Sorare, где игроки покупают невзаимозаменяемые токены — NFT, и обмениваются ими. Кроме этого, Месси станет амбассадором бренда.

Футболист разработает для Sorare новые стандарты общения болельщиков с клубами и игроками. Он также будет работать над созданием нового контента и впечатлений для фанатов.

Sorare позволяет пользователям обмениваться цифровыми карточками игроков и управлять командами из пяти человек в виртуальных турнирах по футболу. Карточки выпускаются в виде NFT.

Источник: incrussia.ru

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#технологии #футбол #месси #игра #nft
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