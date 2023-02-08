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Linkin Park выпустят неизданный ранее трек Lost с альбома Meteora
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Сегодня в 12:00

Linkin Park выпустят неизданный ранее трек Lost с альбома Meteora

Американская рок-группа Linkin Park анонсировала выход ранее неизданной песни Lost из архивов альбома Meteora. Ее релиз состоится 10 февраля.

Ранее группа запустила на своем сайте обратный отсчет времени, который истек 1 февраля, а вместо него появилась головоломка. Поклонники считают, что ее решение приведет к информации о переиздании альбома Meteora.

Американские рокеры выпустили свой второй альбом Meteora в 2003 году. В него вошли такие песни, как Numb, Somewhere I Belong, Faint и Session. Последняя в 2004 году была номинирована на премию Grammy, дебютировав на первом месте в Billboard 200.

Источник: daily.afisha.ru

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