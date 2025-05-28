Линия ташкентского метро до ТТЗ будет надземной

В соответствии с разработанным предложением, реализация проекта будет осуществлена в два этапа. На первом этапе планируется строительство наземной линии метрополитена, которая протянется от станции «Пушкинская» Чиланзарской ветки до массива «Феруза», расположенного в Мирзо-Улугбекском районе. Уникальность этого этапа заключается в том, что новая линия будет проложена вдоль уже существующих железнодорожных путей. На втором этапе предусмотрено дальнейшее расширение этой линии до автостанции, находящейся на территории массива ТТЗ.

После ввода в эксплуатацию новая линия метро будет обслуживать около 85 тысяч пассажиров в день.

Источник: upl.uz