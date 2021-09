Lil Nas X выпустил клип на Thats What I Want из дебютного альбома

Рэпер Lil Nas X опубликовал клип на трек Thats What I Want из дебютного альбома Montero. Это целая короткометражка — местами безумная, но с вполне логичным сюжетом.Thats What I Want попал в трек-лист дебютного полноформатного альбома Lil Nas X Montero, который также вышел 17 сентября. Всего на пластинке 15 треков, в том числе последний хит рэпера Montero Call Me by Your Name.Источник: daily.afisha.ru