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Lil Nas X выпустил клип на Thats What I Want из дебютного альбома
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Сегодня в 10:58

Lil Nas X выпустил клип на Thats What I Want из дебютного альбома

Рэпер Lil Nas X опубликовал клип на трек Thats What I Want из дебютного альбома Montero. Это целая короткометражка — местами безумная, но с вполне логичным сюжетом.


Thats What I Want попал в трек-лист дебютного полноформатного альбома Lil Nas X Montero, который также вышел 17 сентября. Всего на пластинке 15 треков, в том числе последний хит рэпера Montero Call Me by Your Name.

Источник: daily.afisha.ru

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#музыка #клип #рэперы #lilnasx
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