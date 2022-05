Британский музыкант, сооснователь и бывший участник брит-поп-группы Oasis Лиам Галлахер выпустил новую сольную пластинку C’mon You Know.

В альбом вошли 12 песен, в том числе февральский сингл Everything’s Electric и два апрельских релиза: Better Days и одноименный с пластинкой C’mon You Know, где на саксофоне Галлахеру подыграл фронтмен Vampire Weekend Эзра Кениг.

Продюсером альбома выступил Эндрю Уайатт, ранее не раз сотрудничавший с Галлахером.

