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LG запустила NFT-платформу на своих телевизорах
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Сегодня в 10:13

LG запустила NFT-платформу на своих телевизорах

Южнокорейская компания LG Electronics запустила NFT-платформу под названием LG Art Lab. Она позволяет пользователям находить, покупать, продавать и обменивать токены на смарт-телевизорах производителя. Партнером LG в проекте стал разработчик Hedera.

Платформа LG Art Lab доступна в США для владельцев продуктов компании под управлением webOS 5.0. Сервис открывается с главного экрана LG TV. Благодаря сотрудничеству корпорации с Hedera пользователи смогут приобретать NFT через криптокошелек Wallypto.

Одна из опций LG Art Lab — просмотр профилей авторов и их будущих работ. Кроме того, на платформе доступен обратный отсчет предстоящих «дропов» NFT.

Источник: incrussia.ru

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#технологии #виртуальнаяреальность #телевизор #nft #lg
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