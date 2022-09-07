LG запустила NFT-платформу на своих телевизорах

Южнокорейская компания LG Electronics запустила NFT-платформу под названием LG Art Lab. Она позволяет пользователям находить, покупать, продавать и обменивать токены на смарт-телевизорах производителя. Партнером LG в проекте стал разработчик Hedera.

Платформа LG Art Lab доступна в США для владельцев продуктов компании под управлением webOS 5.0. Сервис открывается с главного экрана LG TV. Благодаря сотрудничеству корпорации с Hedera пользователи смогут приобретать NFT через криптокошелек Wallypto.

Одна из опций LG Art Lab — просмотр профилей авторов и их будущих работ. Кроме того, на платформе доступен обратный отсчет предстоящих «дропов» NFT.

Источник: incrussia.ru