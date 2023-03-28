Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
levi-s-ob-yavil-o-partnerstve-so-startapom-lalaland-ai
Levi's объявил о партнерстве со стартапом Lalaland.ai
67
Главный

Сегодня в 10:25

Levi's объявил о партнерстве со стартапом Lalaland.ai

Команда занимается созданием аватаров — благодаря им при покупке джинс можно примерить вещь на цифровую копию со своими параметрами.

«Мы считаем, что аватары должны отражать покупателей, поэтому диверсифицируем человеческие модели с точки зрения размера и телосложения, возраста и цвета кожи», — говорят о партнерстве в Levi's.

Разработка решает сразу две вещи: повышает конверсию продаж, а заодно меняет весь ритейл. В будущем магазины смогут продавать по такому же принципу всю одежду.

Источник: @boomers_TV

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#стартап #бренд #vr #levis #аватар
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Геннадий GGG Головкин и бренд Soul of Nomad объявили о сотрудничестве
2243
Молодой музыкант из Алматы выступил в «Вечернем Урганте»
1424
Казахстанец стал чемпионом мира по быстрым шахматам в возрасте до 18 лет
858
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.