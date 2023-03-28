Levi's объявил о партнерстве со стартапом Lalaland.ai

Команда занимается созданием аватаров — благодаря им при покупке джинс можно примерить вещь на цифровую копию со своими параметрами.

«Мы считаем, что аватары должны отражать покупателей, поэтому диверсифицируем человеческие модели с точки зрения размера и телосложения, возраста и цвета кожи», — говорят о партнерстве в Levi's.

Разработка решает сразу две вещи: повышает конверсию продаж, а заодно меняет весь ритейл. В будущем магазины смогут продавать по такому же принципу всю одежду.