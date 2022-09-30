Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/636/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/636e5e65ba7f1cfb5c914b9df6bf983b.jpeg
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
leto-zakonchilos-no-syurprizy-ot-coca-cola-prodolzhayutsya
Лето закончилось, но сюрпризы от Coca-Cola продолжаются!
117
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 15:00

Лето закончилось, но сюрпризы от Coca-Cola продолжаются!

Летний сезон подошел к концу, но ощущение лета можно продлить благодаря летним новинкам и акциям компании Coca-Cola, которые остаются с нами. Например, прекрасный летний музыкальный альбом, выпущенный в июле этого года в сотрудничестве со студией õzen. Все 12 композиций сборника написаны и исполнены девушками. Альбом объединяет такие жанры, как хип-хоп, R&B, инди-поп и доступен на всех музыкальных платформах, включая Spotify, Apple Music, VK, Boom, Yandex Music и десятки других. На заглавный трек альбома — Dosyma Hat — был снят красочный летний видеоклип, показывающий одновременно сильную и нежную современную женщину. Над клипом также работали исключительно девушки. Любителям музыки новый альбом непременно придется по душе.

Помимо музыки компания Coca-Cola продолжает радовать нас летней акцией, по условиям которой каждый покупатель напитков в бутылках с акционной крышкой серебристого цвета принимает участие в розыгрыше призов. В акции участвуют Coca-Cola Classic в пластиковых бутылках полтора, два и два с половиной литра, а также напитки Coca-Cola Zero Sugar, «Fanta Апельсин» и Sprite в бутылках объемом 2 литра. Разыгрываются такие призы как 150 ваучеров Forte Market на сумму 1 миллион тенге, 2 миллиона бонусов Forte Market на сумму 500 тенге, 50 тысяч «Криспи Чикен Комбо Меню» от ресторанов Burger King. Акция идет полным ходом до 31 октября. Не упустите свой шанс!

WhatsApp Image 2022-09-30 at 14.17.49.jpeg

С 15 сентября по 15 октября Coca-Cola совместно с торговой сетью Magnum проводит акцию «Поверь и выиграй билеты на Чемпионат Мира по Футболу FIFA 2022™ в Катаре!». 30 счастливчиков выиграют путевки на двоих на один из матчей Чемпионата Мира.

Для участия в розыгрыше нужно купить две двухлитровых бутылки Coca-Cola Classic или Coca-Cola Zero Sugar в любой комбинации, предъявить карту лояльности Magnum Club при оплате покупки, сохранить чек и ждать звонка! Победители будут оповещены по телефону, указанному в данных их карты Magnum Club. Полет на чемпионат мира очень близок, буквально на расстоянии двух бутылок Coca-Cola!

И напоследок отметим, что компания запустила этим летом новую разновидность своей популярной марки холодного чая Fusetea — зеленый чай со вкусом лимона и мяты. Название Fusetea вдохновлено английским словом «фьюжн» (fusion) — «сочетание», «смешение» или «объединение». В напитках Fusetea натуральные экстракты чая соединяются со вкусами спелых фруктов, ягод, трав и цветов. Продлите вкус лета, сделав глоток прохладного зеленого чая со вкусом лимона и мяты!


Материал подготовлен при поддержке Coca-Cola.

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#лето #акции #компании #magnum #cocacola
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Димаш Кудайберген попал в топ-20 чарта Billboard
1410
28 мая состоится ежегодный марафон BI group
2831
Авиарейс Алматы — Батуми запустят 3 июня
442
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.