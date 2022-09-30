Лето закончилось, но сюрпризы от Coca-Cola продолжаются!

Летний сезон подошел к концу, но ощущение лета можно продлить благодаря летним новинкам и акциям компании Coca-Cola, которые остаются с нами. Например, прекрасный летний музыкальный альбом, выпущенный в июле этого года в сотрудничестве со студией õzen. Все 12 композиций сборника написаны и исполнены девушками. Альбом объединяет такие жанры, как хип-хоп, R&B, инди-поп и доступен на всех музыкальных платформах, включая Spotify, Apple Music, VK, Boom, Yandex Music и десятки других. На заглавный трек альбома — Dosyma Hat — был снят красочный летний видеоклип, показывающий одновременно сильную и нежную современную женщину. Над клипом также работали исключительно девушки. Любителям музыки новый альбом непременно придется по душе.

Помимо музыки компания Coca-Cola продолжает радовать нас летней акцией, по условиям которой каждый покупатель напитков в бутылках с акционной крышкой серебристого цвета принимает участие в розыгрыше призов. В акции участвуют Coca-Cola Classic в пластиковых бутылках полтора, два и два с половиной литра, а также напитки Coca-Cola Zero Sugar, «Fanta Апельсин» и Sprite в бутылках объемом 2 литра. Разыгрываются такие призы как 150 ваучеров Forte Market на сумму 1 миллион тенге, 2 миллиона бонусов Forte Market на сумму 500 тенге, 50 тысяч «Криспи Чикен Комбо Меню» от ресторанов Burger King. Акция идет полным ходом до 31 октября. Не упустите свой шанс!





С 15 сентября по 15 октября Coca-Cola совместно с торговой сетью Magnum проводит акцию «Поверь и выиграй билеты на Чемпионат Мира по Футболу FIFA 2022™ в Катаре!». 30 счастливчиков выиграют путевки на двоих на один из матчей Чемпионата Мира.

Для участия в розыгрыше нужно купить две двухлитровых бутылки Coca-Cola Classic или Coca-Cola Zero Sugar в любой комбинации, предъявить карту лояльности Magnum Club при оплате покупки, сохранить чек и ждать звонка! Победители будут оповещены по телефону, указанному в данных их карты Magnum Club. Полет на чемпионат мира очень близок, буквально на расстоянии двух бутылок Coca-Cola!

И напоследок отметим, что компания запустила этим летом новую разновидность своей популярной марки холодного чая Fusetea — зеленый чай со вкусом лимона и мяты. Название Fusetea вдохновлено английским словом «фьюжн» (fusion) — «сочетание», «смешение» или «объединение». В напитках Fusetea натуральные экстракты чая соединяются со вкусами спелых фруктов, ягод, трав и цветов. Продлите вкус лета, сделав глоток прохладного зеленого чая со вкусом лимона и мяты!





Материал подготовлен при поддержке Coca-Cola.