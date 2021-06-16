Lego выпустила набор с полноразмерным кроссовком Adidas из кубиков

Lego снова стала партнером Adidas — выпустила набор 10282 Adidas Originals Superstar, ориентированный на взрослых клиентов.

Коробка набора имитирует синюю коробку, в которой обычно продает обувь Adidas Originals, а пакеты с кубиками обернуты в бумагу, которой заворачивают новые кроссовки.

В коробке также есть инструкция, где рассказывается история Adidas Superstar, и подставка для собранного из кубиков кроссовка. Как пишет Jay's brick blog, на сборку набора уйдет около двух часов. В Lego отметили, что из одного набора можно собрать правый или левый кроссовок, для сборки пары понадобится два набора.

Источник: vc.ru