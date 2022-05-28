Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
ledovye-dvorcy-stadiony-i-areny-o-samyh-krupnyh-sportivnyh-kompleksah-v-central-noy-azii
Ледовые дворцы, стадионы и арены: о самых крупных спортивных комплексах в Центральной Азии
32
Главная
/
Возможности
/
Стиль жизни

Сегодня в 15:45

Ледовые дворцы, стадионы и арены: о самых крупных спортивных комплексах в Центральной Азии

Рассказываем о том, какие крупные спортивные объекты расположены в Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане и Таджикистане.


Казахстан

Ледовый дворец Almaty Arena, @almatyarena, almaty-arena.kz


1555567088.jpg

Almaty Arena — современный Дворец клуба и спорта в Алматы. Здание построили специально для Универсиады 2017 года. Это одна из новых достопримечательностей Казахстана и один из крупнейших спортивных объектов. Ледовый дворец занимает второе место по величине среди таких же объектов в СНГ и стао самой крупной крытой ледовой площадкой в Центральной Азии.


Международный комплекс лыжных трамплинов «Сункар»


«Сункар» в переводе с казахского означает «сокол». Спортивный комплекс был построен в Алматы к зимним Азиатским играм 2011 года для проведения соревнований по прыжкам на лыжах с трамплина. Здесь регулярно проходят всесезонные молодежные чемпионаты Казахстана среди взрослых спортсменов и юниоров.


Высокогорный спортивный комплекс «Медеу», @medeu_info


photo1jpg.jpg


«Медеу» — крупнейший в мире высокогорный комплекс для зимних видов спорта с самой большой площадью искусственного ледового поля. Комплекс расположен на высоте 1691 метров над уровнем моря в Алматы. Название «Медеу» получил в честь кочевника, жившего тут в начале ХХ века и основавшего аул в этих местах.


Центральный стадион, centralstadium.kz


Центральный стадион Алматы занимает площадь свыше 10 гектар. Стадион был построен еще в 1958 году. Здесь есть «Большая арена» с футбольным полем, беговыми дорожками и спортивными секторами, специализированные спортивные залы, спортивная площадка с искусственным травяным газоном. На базе стадионе работают различные школы высшего спортивного мастерства.


Ледовый комплекс Halyk Arena, @halyk_arena


1-13.jpg


Ледовый комплекс Halyk Arena был построен в Алматы к Зимней Универсиаде 2017 года для проведения соревнований по хоккею, фигурному катанию и другим видам спорта. Комплекс спроектирован так, что кроме зимних видов спорта могут здесь проводиться чемпионаты по волейболу, баскетболу, футзалу, борьбе, боксу.


Ледовый дворец «Барыс Арена»


«Барыс Арена» — это многофункциональный спортивный комплекс в Астане. Здесь проводятся соревнования по различным видам спорта, концерты, форумы. В спортивном комплексе располагается олимпийский плавательный бассейн, ледовая арена, которая рассчитана на 12 тысяч зрителей.


Ледовый Дворец «Алау», @alauicepalace, alau.info

ledovyj_dvorec_alau (1).jpg

Ледовый Дворец «Алау» был построен в Астане перед стартом Азиады 2011 года. «Алау» оснащен суперсовременным оборудованием, позволяющим создать «быстрый лед». Тут проводят соревнования по конькобежному спорту, фигурному катанию, шорт-треку, хоккею с шайбой, хоккею с мячом, керлингу, мини-футболу, баскетболу, волейболу. Общая площадь спорткомплекса составляет 65 481 квадратных метров.


Стадион «Астана Арена», @astanarena, fcastana.kz


Спортивный стадион открылся в 2009 году. Трибуны «Астана Арена» вмещают до 30 тысяч зрителей. Здесь проводят футбольные матчи мирового уровня, спортивные и крупномасштабные культурные мероприятия. На территории стадиона прошло закрытие зимних Азиатских игр 2011 года.


Республиканский велотрек «Сарыарка», @velotreksaryarka, velotrek.kz


1554876395.jpg

Здание спортивного комплекса «Сарыарка» в Астане выполнено в виде шлема велогонщика. Это один из уникальных архитектурных объектов Казахстана.

Комплекс был построен в 2011 году. Здесь есть велотрек, ледовая арена, фитнес-центр, гостиницы, конференц-залы.


Дворец спорта «Казахстан», dskazakhstan.kz


Трибуны Дворца спорта «Казахстан» в Астане вмещают более 6500 зрителей. Тут проводят соревнования по следующим видам спорта: хоккей, фигурное катание, плавание, синхронное плавание, прыжки в воду, водное поло. В здании есть два различных по величине бассейна, ледовая арена, атлетическая площадка с беговыми дорожками, тренажерный зал и разминочный трек.

Кыргызстан

Главная спортивная арена имени Долона Омурзакова


204237_3d9eeacd59cadf878921a03e87370095.jpg

Это место также известно как «Спартак». Крупнейший стадион страны находится в Бишкеке, одновременно вмещает 23 000 зрителей. Стал домашним стадионом для национальной сборной по футболу и футбольного клуба «Дордой». Здесь иногда проводят домашние матчи различные футбольные клубы.


Дворец спорта имени Кожомкула, @dvorets_sporta_bishkek


Дворец имеет особое значение для истории и культуры всей страны. Он был построен в 1974 году в Бишкеке. Здесь проводятся не только спортивные мероприятия, но и концертные программы, ярмарки, выставки и общественные мероприятия. Концертный зал рассчитан на 2128 человек, тут есть спортивные площадки и секции.


Ипподром «Ак-Кула»


«Ак-кула» — предназначен для проведения конноспортивных соревнований и других мероприятий как на республиканском, так и на международном уровне. Площадь территории ипподрома в Бишкеке составляет 57 гектаров.

На данный момент его приводят в надлежащее состояние.

Узбекистан


«Хумо Арена», @arena_humo


Humo_Arena.jpg

Крупный многофункциональный спортивно-развлекательный комплекс и ледовый дворец столицы Узбекистана. Самый большой по вместимости ледовый дворец Центральной Азии и второй после белорусской «Минск-Арены» в СНГ.

Может вместить одновременно 12 500 человек, здесь часто проводят хоккейные матчи.

Таджикистан


«Дворец спорта», @sportkompleks_dushanbe


ebab60dee621ff138d88cf74f0ce.jpg

Первый в стране олимпийский спорткомплекс. В состав входят дворец водных видов спорта, ледовый каток и дворец тенниса, соответствующие олимпийским стандартам.

Это один из самых заметных и дорогих социально-значимых объектов, построенных на территории Таджикистана за последние несколько лет.


Источники фото: olympic.kz, tripadvisor.ru, ticketon.kz, visitalmaty.kz, prosports.kg, s-bc.ru

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#спорт #матч #центральнаяазия #соревнования #спортивныйкомплекс
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Как найти новое направление на рынке ОАЭ и превратить идею в успешный стартап
7096
Квест тест-драйв автомобилей Nissan в Астане
3229
СПОРТ ДЛЯ БАТЫРОВ
5579
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.