Ледовые дворцы, стадионы и арены: о самых крупных спортивных комплексах в Центральной Азии

Рассказываем о том, какие крупные спортивные объекты расположены в Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане и Таджикистане.





Казахстан

Ледовый дворец Almaty Arena, @ almatyarena , almaty-arena.kz

Almaty Arena — современный Дворец клуба и спорта в Алматы. Здание построили специально для Универсиады 2017 года. Это одна из новых достопримечательностей Казахстана и один из крупнейших спортивных объектов. Ледовый дворец занимает второе место по величине среди таких же объектов в СНГ и стао самой крупной крытой ледовой площадкой в Центральной Азии.





Международный комплекс лыжных трамплинов «Сункар»





«Сункар» в переводе с казахского означает «сокол». Спортивный комплекс был построен в Алматы к зимним Азиатским играм 2011 года для проведения соревнований по прыжкам на лыжах с трамплина. Здесь регулярно проходят всесезонные молодежные чемпионаты Казахстана среди взрослых спортсменов и юниоров.





Высокогорный спортивный комплекс «Медеу», @ medeu_info

«Медеу» — крупнейший в мире высокогорный комплекс для зимних видов спорта с самой большой площадью искусственного ледового поля. Комплекс расположен на высоте 1691 метров над уровнем моря в Алматы. Название «Медеу» получил в честь кочевника, жившего тут в начале ХХ века и основавшего аул в этих местах.





Центральный стадион Алматы занимает площадь свыше 10 гектар. Стадион был построен еще в 1958 году. Здесь есть «Большая арена» с футбольным полем, беговыми дорожками и спортивными секторами, специализированные спортивные залы, спортивная площадка с искусственным травяным газоном. На базе стадионе работают различные школы высшего спортивного мастерства.





Ледовый комплекс Halyk Arena, @ halyk_arena

Ледовый комплекс Halyk Arena был построен в Алматы к Зимней Универсиаде 2017 года для проведения соревнований по хоккею, фигурному катанию и другим видам спорта. Комплекс спроектирован так, что кроме зимних видов спорта могут здесь проводиться чемпионаты по волейболу, баскетболу, футзалу, борьбе, боксу.





Ледовый дворец «Барыс Арена»





«Барыс Арена» — это многофункциональный спортивный комплекс в Астане. Здесь проводятся соревнования по различным видам спорта, концерты, форумы. В спортивном комплексе располагается олимпийский плавательный бассейн, ледовая арена, которая рассчитана на 12 тысяч зрителей.





Ледовый Дворец «Алау», @alauicepalace, alau.info





Ледовый Дворец «Алау» был построен в Астане перед стартом Азиады 2011 года. «Алау» оснащен суперсовременным оборудованием, позволяющим создать «быстрый лед». Тут проводят соревнования по конькобежному спорту, фигурному катанию, шорт-треку, хоккею с шайбой, хоккею с мячом, керлингу, мини-футболу, баскетболу, волейболу. Общая площадь спорткомплекса составляет 65 481 квадратных метров.





Спортивный стадион открылся в 2009 году. Трибуны «Астана Арена» вмещают до 30 тысяч зрителей. Здесь проводят футбольные матчи мирового уровня, спортивные и крупномасштабные культурные мероприятия. На территории стадиона прошло закрытие зимних Азиатских игр 2011 года.





Здание спортивного комплекса «Сарыарка» в Астане выполнено в виде шлема велогонщика. Это один из уникальных архитектурных объектов Казахстана.

Комплекс был построен в 2011 году. Здесь есть велотрек, ледовая арена, фитнес-центр, гостиницы, конференц-залы.





Дворец спорта «Казахстан», dskazakhstan.kz

Трибуны Дворца спорта «Казахстан» в Астане вмещают более 6500 зрителей. Тут проводят соревнования по следующим видам спорта: хоккей, фигурное катание, плавание, синхронное плавание, прыжки в воду, водное поло. В здании есть два различных по величине бассейна, ледовая арена, атлетическая площадка с беговыми дорожками, тренажерный зал и разминочный трек.

Кыргызстан

Главная спортивная арена имени Долона Омурзакова

Это место также известно как «Спартак». Крупнейший стадион страны находится в Бишкеке, одновременно вмещает 23 000 зрителей. Стал домашним стадионом для национальной сборной по футболу и футбольного клуба «Дордой». Здесь иногда проводят домашние матчи различные футбольные клубы.





Дворец спорта имени Кожомкула, @dvorets_sporta_bishkek

Дворец имеет особое значение для истории и культуры всей страны. Он был построен в 1974 году в Бишкеке. Здесь проводятся не только спортивные мероприятия, но и концертные программы, ярмарки, выставки и общественные мероприятия. Концертный зал рассчитан на 2128 человек, тут есть спортивные площадки и секции.





Ипподром «Ак-Кула»





«Ак-кула» — предназначен для проведения конноспортивных соревнований и других мероприятий как на республиканском, так и на международном уровне. Площадь территории ипподрома в Бишкеке составляет 57 гектаров.

На данный момент его приводят в надлежащее состояние.

Узбекистан





Крупный многофункциональный спортивно-развлекательный комплекс и ледовый дворец столицы Узбекистана. Самый большой по вместимости ледовый дворец Центральной Азии и второй после белорусской «Минск-Арены» в СНГ.

Может вместить одновременно 12 500 человек, здесь часто проводят хоккейные матчи.

Таджикистан





Первый в стране олимпийский спорткомплекс. В состав входят дворец водных видов спорта, ледовый каток и дворец тенниса, соответствующие олимпийским стандартам.

Это один из самых заметных и дорогих социально-значимых объектов, построенных на территории Таджикистана за последние несколько лет.





Источники фото: olympic.kz, tripadvisor.ru, ticketon.kz, visitalmaty.kz, prosports.kg, s-bc.ru