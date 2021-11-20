Лауреатами премии «Просветитель» стали книги Николая Эппле и Ричарда Докинза

В Москве объявили победителей премии «Просветитель» за 2021 год. Среди лауреатов оказались книги Ричарда Докинза, Ричарда Роудса, Николая Эппле и Максима Винарского.

В номинации «Гуманитарные науки» книгой года стала «Неудобное прошлое: память о государственных преступлениях в России и других странах» Эппле, а переводным изданием — «Создание атомной бомбы» Роудса — над книгой работал переводчик Дмитрий Прокофьев.

В категории «Естественные и точные науки» отметили книгу Винарского «Евангелие от LUCA. В поисках родословной животного мира».

Высшую награду за переводное издание в категории «Естественные и точные науки» получила книга Докинза «Река, выходящая из Эдема. Жизнь с точки зрения дарвиниста» в переводе Антона Гопко.

«Просветитель» объявил лидеров народного голосования, ими стали Николай Эппле и его книга «Неудобное прошлое: память о государственных преступлениях в России и других странах», а также Ирина Якутенко и ее сочинение «Вирус, который сломал планету. Почему SARS-CoV-2 такой особенный и что нам с ним делать».

Источник: daily.afisha.ru