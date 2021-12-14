Кинопроект из Казахстана впервые отобран в Biennale College Cinema

От Казахстана прошла команда полнометражного проекта «Горный лук» режиссера Эльдара Шибанова и продюсера Юлии Левицкой. Кинопроект рассказывает историю взросления 11-летнего Джабая, торгующего горным луком на трассе, который застает маму со своим кумиром-дальнобойщиком и отправляется в Китай за «Виагрой» для отца, чтобы тот стал «сильным мужчиной».





Только четыре команды-финалиста, состоящие из режиссера и продюсера, были выбраны среди 12 проектов первого тура. Среди них, кроме Казахстана, представители Италии, Ирана, Финляндии. Они уже приняли участие в первом из двух семинаров в Венеции. А уже в январе команды пройдут второй семинар, который ознаменует начало производства полнометражных фильмов с микробюджетным грантом от биеннале в размере 150 000 евро каждый.





После завершения четыре картины будут представлены на 79-м Венецианском кинофестивале в 2022 году.





Biennale College Cinema организован La Biennale di Venezia, пользуется поддержкой Министерства культуры Италии. Это лаборатория, которая продвигает новые таланты в кино, предлагая им возможность работать в контакте с мастерами над созданием микробюджетных художественных фильмов.









Впервые кинопроект из Казахстана отобран в финальную четверку проектов десятого выпуска Biennale College Cinema.