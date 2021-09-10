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Лана Дель Рей выпустила трек Arcadia и анонсировала дату выхода альбома Blue Banisters
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Сегодня в 11:21

Лана Дель Рей выпустила трек Arcadia и анонсировала дату выхода альбома Blue Banisters

Американская певица Лана Дель Рей выпустила трек Arcadia с предстоящего альбома Blue Banisters. Он выйдет 22 октября и будет продолжением пластинки Chemtrails over the Country Club.

Новый сингл певица написала и спродюсировала совместно с Дрю Эриксоном, который ранее работал с The Killers и Florence + the Machine. Arcadia сопровождается уже привычным для Ланы Дель Рей самодельным видео.

Blue Banisters, состоящий из 15 песен, выйдет на компакт-дисках, виниле и в других форматах.

Источник: daily.afisha.ru

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