Лана Дель Рей опубликовала 10-минутный клип на песню Candy Necklace из последнего альбома Did You Know That There’s a Tunnel under Ocean Blvd.

В ролике певица предстала в образе таких голливудских старлеток, как Мэрилин Монро и Элизабет Шорт, также известной как Черная Орхидея. По сюжету она меняет прически, макияж и готовится к съемкам. В конце Дель Рей, уже в образе самой себя позирует возле собственной именной звезды на голливудской Аллее Славы.

