Лана Дель Рей анонсировала новый альбом — и опубликовала заглавный трек с него

Лана Дель Рей опубликовала первый трек с нового лонгплея. Он, как и пластинка, получил название Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd.

Альбом появится на стримингах 10 марта 2023 года. В его создании приняли участие музыканты Джон Батист, Father John Misty, Томми Дженесис и продюсеры Джек Антонофф, Дрю Эриксон, Зак Доусон.

Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd станет первым альбомом Дель Рей с 2021 года, когда свет увидели сразу два — Chemtrails over the Country Club в марте и Blue Bannisters в октябре.

