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«Лаборатория Касперского» представила Cyber Spa — диджитал-пространство для релаксации
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Сегодня в 10:58

«Лаборатория Касперского» представила Cyber Spa — диджитал-пространство для релаксации

«Лаборатория Касперского» разработала и представила Cyber Spa — виртуальное пространство для комплексной релаксации, где пользователи могут пройти онлайн-процедуры, нацеленные на борьбу со стрессом и тревожностью. Сегодня, когда интернет активно используется для работы и общения, необходимы технологии, которые помогают людям обрести гармонию с собой, восстановить моральные и интеллектуальные ресурсы.

На сайте Cyber Spa пользователям предлагаются несколько процедур: «Бесконечное спокойствие» (комплекс зрительно-аудиальных медитаций), «Технозвуковая терапия» (аудиорелаксация звуками будущего), «Фитнес-селфи» (комплекс упражнений для лица) и «Диджитал-слайм» (многоуровневая тактильная медитация). Заходя на главную страницу, посетители Cyber Spa могут сами выбрать нужный инструмент или пройти диагностику, чтобы узнать свой уровень стресса. Во втором случае система предлагает каждому ряд упражнений в подходящей ему последовательности.

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#онлайн #лабораториякасперского
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