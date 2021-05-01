L'ONE опубликовал фит с артистом из Казахстана DASHXX

Исполнители уже давно знакомы, но живут в разных странах — DASHXX в Германии, L’ONE в России. Инициатива создания фита принадлежит DASHXX, а L’ONE сразу оценил трек.

«Смысл песни — сходить с ума, веселиться и жить на полную катушку! Go Loco!», — комментирует фит L’ONE.

«Все просто — век интернета, сейчас возможно все. Я на самом деле писал бит для L’One для его сольного трека и тут мне в голову приходит, почему бы не позвать его на трек, он очень LOCOнично звучал бы на треке он услышал и согласился!» — поделился DASHXX.