Кыргызы в мировом кино: «Мулан», «Меч Дракона», «Кухня»

Жаннат Керимбаев

















Эрлан Жанышбек уулу, @erlan_zhanyshbek_uulu





Элчоро Курман





Источник фотографии:

sputnik.kg





Жаннат Керимбаев — сценарист, юморист, актер. Сценарист сериалов «Кухня», «Отель «Элеон», «Гранд». Снялся в роли инженера в сериале «Отель «Элеон».Жаныл Асанбекова — российская киноактриса. Стала известной после роли в сериале «Кухня». Также снималась в сериалах и фильмах: «Кухня в Париже», «Вместе навсегда», «Срочно выйду замуж», «Разбуди меня».Азиз Бейшеналиев — кыргызский актер, ведущий, режиссер. Известен по российским сериалам и фильмам «Побег-2», «Параграф 78», казахстанским фильмам «Аманат», «Мустафа Шокай», «Ликвидатор». В его фильмографии более 40 ролей.Эрлан Жанышбек уулу — каскадер казахстанской компании Nomad Stunts. Участвовал в съемках фильма «Мулан» от Disney. Также в качестве каскадера принимал участие в фильмах «Тобол», «Казахское ханство», «Запрещенные танцы» и «Томирис».Элчоро Курман — актер, этнический кыргыз из Китая. В 2015 году снялся в одном фильме с Джеки Чаном «Меч дракона». Также снимался в китайском фильме «Семь озер».Кыргызстанец Нурмухамед Жумабеков снялся в турецком историческом сериале «Основание Осман», в продолжении сериала «Воскресший Эртугрул».