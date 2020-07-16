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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Кыргызы в мировом кино: «Мулан», «Меч Дракона», «Кухня»
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Сегодня в 10:50

Кыргызы в мировом кино: «Мулан», «Меч Дракона», «Кухня»

Жаннат Керимбаев


Жаннат Керимбаев.jpg

Жаннат Керимбаев — сценарист, юморист, актер. Сценарист сериалов «Кухня», «Отель «Элеон», «Гранд». Снялся в роли инженера в сериале «Отель «Элеон».

Жаныл Асанбекова, @zhanyl_myrza


Жаныл Асанбекова.jpg
Источник фотографии: facebook.com

 Жаныл Асанбекова — российская киноактриса. Стала известной после роли в сериале «Кухня». Также снималась в сериалах и фильмах: «Кухня в Париже», «Вместе навсегда», «Срочно выйду замуж», «Разбуди меня».

Азиз Бейшеналиев, @azizbeishenaliyev


Азиз Бейшеналиев.jpg

Азиз Бейшеналиев — кыргызский актер, ведущий, режиссер. Известен по российским сериалам и фильмам «Побег-2», «Параграф 78», казахстанским фильмам «Аманат», «Мустафа Шокай», «Ликвидатор». В его фильмографии более 40 ролей.

Эрлан Жанышбек уулу, @erlan_zhanyshbek_uulu


Эрлан Жанышбек уулу.jpg

Эрлан Жанышбек уулу — каскадер казахстанской компании Nomad Stunts. Участвовал в съемках фильма «Мулан» от Disney. Также в качестве каскадера принимал участие в фильмах «Тобол», «Казахское ханство», «Запрещенные танцы» и «Томирис».

Элчоро Курман


Элчоро Курман.jpg
Источник фотографии: sputnik.kg

Элчоро Курман — актер, этнический кыргыз из Китая. В 2015 году снялся в одном фильме с Джеки Чаном «Меч дракона». Также снимался в китайском фильме «Семь озер».

Нурмухамед Жумабеков, @nur.zhumabekov_


Нурмухамед Жумабеков.jpg

Кыргызстанец Нурмухамед Жумабеков снялся в турецком историческом сериале «Основание Осман», в продолжении сериала «Воскресший Эртугрул».

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