Кыргызы, которые прославили страну на весь мир в 2020 году





Молодые рэп-исполнители из Кыргызстана, города Ош. Дуэт участвовал в финале международного проекта «Рэп Завод», где занял первое место.

Но настоящий успех пришел к ним летом 2020 года, когда видео с выступления стало вирусным в социальных сетях. Их трек «Минимум» набрал 1 000 000 прослушиваний на платформе Spotify и получил платиновую сертификацию.









Валентина — боец смешанных единоборств из Кыргызстана. Успешно выступает в UFC, чемпионка промоушена в наилегчайшем весе. На ее счету 19 побед в смешанных единоборствах и 3 поражения.

В 2020 году спортсменка в четвертый раз защитила чемпионский титул UFC.





Барсбек Аджибаев

Источник фотографии:

sputnik.kg





Барсбек — семилетний мальчик из Кыргызстана, который увлекается архитектурой и строительством с трех лет.

В 2020 году он стал известен благодаря участию в шоу «Лучше всех». Барсбек пришел на проект с родителями и удивил зрителей собственным проектом пятиэтажного дома, где учел все особенности этапов строительства.









Рафаэль — еще один боец UFC из Кыргызстана.

В 2020 году он прославился тем, что одержал третью победу подряд и первую досрочную победу в UFC. На турнире UFC 256 в Лас-Вегасе он победил своего соперника бразильца Ренато Мойкано нокаутом в первом раунде.





Ассоль Абдуллина, @assolkin





Ассоль — актриса и продюсер из Кыргызстана.

В 2020 году она выиграла приз за лучшую женскую роль в фильме Materna престижного международного кинофестиваля Tribeca Film Festival.





Билимбек Алмаматов

Источник:

kabar.kg





Спортсмен, боец джиу-джитсу Кыргызстана, который живет в США.

В ноябре 2020 года он одержал победу в ежегодном турнире по бразильскому джиу-джитсу, который проходил в США, и стал первым чемпионом Пан-Америки по джиу-джитсу из Кыргызстана.





Айваз Оморканов, facebook





Триатлет, чемпион Кыргызстана по триатлону, мастер спорта Кыргызстана по триатлону, кандидат в мастера спорта по велоспорту. Единственный выходец из Кыргызстана, который прошел отбор на Ironman World Championship.

В 2020 году он попал в ежегодный мировой рейтинг спортсменов Ironman в возрастной категории 18-24 года и занял в нем первую строчку.