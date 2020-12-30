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Кыргызы, которые прославили страну на весь мир в 2020 году
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29.12.2019

Кыргызы, которые прославили страну на весь мир в 2020 году

Дуэт «Ямаджи & Фейджи», @yamadzhi, @feydzhi


feydzhi

Молодые рэп-исполнители из Кыргызстана, города Ош. Дуэт участвовал в финале международного проекта «Рэп Завод», где занял первое место.

Но настоящий успех пришел к ним летом 2020 года, когда видео с выступления стало вирусным в социальных сетях. Их трек «Минимум» набрал 1 000 000 прослушиваний на платформе Spotify и получил платиновую сертификацию.


Валентина Шевченко, @bulletvalentina


bulletvalentina

Валентина — боец смешанных единоборств из Кыргызстана. Успешно выступает в UFC, чемпионка промоушена в наилегчайшем весе. На ее счету 19 побед в смешанных единоборствах и 3 поражения.

В 2020 году спортсменка в четвертый раз защитила чемпионский титул UFC.


Барсбек Аджибаев


Барсбек Аджибаев.jpg
Источник фотографии: sputnik.kg

Барсбек — семилетний мальчик из Кыргызстана, который увлекается архитектурой и строительством с трех лет.

В 2020 году он стал известен благодаря участию в шоу «Лучше всех». Барсбек пришел на проект с родителями и удивил зрителей собственным проектом пятиэтажного дома, где учел все особенности этапов строительства.


Рафаэль Физиев, @rafael_ataman_fiziev


rafael_ataman_fiziev

Рафаэль — еще один боец UFC из Кыргызстана.

В 2020 году он прославился тем, что одержал третью победу подряд и первую досрочную победу в UFC. На турнире UFC 256 в Лас-Вегасе он победил своего соперника бразильца Ренато Мойкано нокаутом в первом раунде.


Ассоль Абдуллина, @assolkin

assolkin

Ассоль — актриса и продюсер из Кыргызстана.

В 2020 году она выиграла приз за лучшую женскую роль в фильме Materna престижного международного кинофестиваля Tribeca Film Festival.


Билимбек Алмаматов


Билимбек Алмаматов.jpg
Источник: kabar.kg

Спортсмен, боец джиу-джитсу Кыргызстана, который живет в США.

В ноябре 2020 года он одержал победу в ежегодном турнире по бразильскому джиу-джитсу, который проходил в США, и стал первым чемпионом Пан-Америки по джиу-джитсу из Кыргызстана.


Айваз Оморканов, facebook

Aivaz Omorkanov

Триатлет, чемпион Кыргызстана по триатлону, мастер спорта Кыргызстана по триатлону, кандидат в мастера спорта по велоспорту. Единственный выходец из Кыргызстана, который прошел отбор на Ironman World Championship.

В 2020 году он попал в ежегодный мировой рейтинг спортсменов Ironman в возрастной категории 18-24 года и занял в нем первую строчку.

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