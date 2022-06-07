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Кыргызстанский фильм «Сальвадор Дали» выиграл две номинации во Франции
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Сегодня в 15:08

Кыргызстанский фильм «Сальвадор Дали» выиграл две номинации во Франции

Кыргызстанский фильм «Сальвадор Дали» выиграл две номинации на международном кинофестивале во Франции.

Картина получила приз в номинациях «Приз зрительских симпатий» и «Приз от сердца» на международном фестивале короткометражных фильмов Jeunesse Tout Courts, который ежегодно проводится в коммуне Ремалар-ан-Перш, Нормандия, Франция.

Ранее картина «Сальвадор Дали» режиссера Эльдияра Мадакима вошла в программу «Короткометражных игровых фильмов» II Международного фестиваля фильмов для детей и юношества «Герой».

Фильм также отобран для участия в конкурсной программе 28 Международного фестиваля короткометражных фильмов Palm Springs International Film Festival, который пройдет с 21 по 27 июня в Северной Америке.

Источник: 24.kg

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