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Кыргызстанка о том, как устроилась в LG Electronics в Великобритании после учебы в Южной Корее
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Сегодня в 18:45

Кыргызстанка о том, как устроилась в LG Electronics в Великобритании после учебы в Южной Корее

Познакомились с Санирой-Бегим Маматовой из Оша, которая рассказала о жизни в трех разных странах.


Санира-Бегим Маматова, 27 лет, город — Вейбридж, Demand Planner в LG Electronics, @sanirabegim

Санира-Бегим Маматова

О переезде

Я из города Ош. После окончания школы улетела в Штаты на год по программе FLEX. По приезде поступила в AUCA на специальность «Управление бизнесом». После бакалавра выиграла грант на обучение в магистратуре в Южной Корее.

Санира-Бегим Маматова

В Корее я один год изучала корейский язык и два года училась в магистратуре. После окончания университета работала, прожила там четыре года. Мне хотелось использовать полученный в Корее опыт, и я начала поиск вакансий по всему миру. Подалась на вакансию от LG в Великобритании. Прошла все этапы интервью и улетела в Лондон в июне 2022 года.

Я из города Ош


На данный момент я работаю специалистом по планированию спроса в LG Electronics.

Об адаптации и сложностях

Мне не было сложно адаптироваться в Великобритании, так как это не первый опыт переезда в новую страну. Было намного сложнее, когда я улетела в Корею.

Я знаю английский язык. А компания проспонсировала мне визу, помогала в первое время. Единственное, было сложно при поиске квартиры. Когда ты ищешь квартиру в Великобритании, нужно проходить бэкграунд чек, иметь рекомендацию. Поэтому на все процедуры у меня ушел почти месяц.

Вам будет сложно, если у вас есть языковой барьер. Но если ваш английский на высоком уровне, проблем не возникнет. Возможно, будет сложно привыкать к акценту и к общению с людьми. Также будут сложности с поиском жилья.

Санира-Бегим Маматова

В Великобритании мне понравился климат, чистый воздух и хорошая погода. Здесь много зелени, парков, деревьев. В Лондоне сочетается история и современность: старые музеи и современные здания гармонично соседствуют.

Еще удивили люди. На улице они, если замечают, что тебе нужна помощь, обязательно сами подойдут. В Корее, к примеру, люди закрытые, и никто к тебе просто так не подойдет.

Как искать работу в Великобритании

После того как я окончила магистратуру, устроилась digital-маркетологом в корейский стартап. В Корее сложно найти работу, особенно иностранцам. Поэтому я думала, что уеду обратно, если ничего не получится. На позицию в эту компанию подавалось более 250 человек, но каким-то образом взяли меня. Я проработала там полгода: в стартапе царила неблагоприятная культура, и мне приходилось задерживаться до ночи.

Многие делают упор на технические навыки, но soft skills играют важную роль


Через три дня после увольнения я нашла другую компанию, где проработала почти год в сфере маркетинга. Когда поняла, что мне уже некуда расти и я не вижу свое будущее в этой стране, решила окончательно улететь из Кореи.

Мне было интересно попробовать свои силы и узнать, получится ли переехать в Европу. Я всегда думала, что чтобы получить работу с возможностью релокации, надо быть айтишником. Но оказалось, что нет. Я делала по 20-30 откликов в день в Linkedin, Glassdoor, Indeed, получала много отказов. Но в итоге меня позвали меня на интервью.

Санира-Бегим Маматова

Я работала над своим резюме и портфолио около месяца. В резюме включила все, чем занимаюсь, чтобы можно было видеть мой бэкграунд, навыки. Самое сложное — получить приглашение на интервью, особенно если ты нуждаешься в визе.

Многие делают упор на технические навыки, но soft skills играют важную роль. Важно правильно преподнести себя на интервью и показать желание учиться. Это то, что помогло мне в трудоустройстве. Помимо этого, у меня был технический тест на знание Excel.

О работе в LG Electronics

Я Demand Planner в LG Electronics, анализирую спрос на стиральные машины. Занимаюсь поставкой стиральных машинок в Англии и Ирландии. Общаюсь с главным офисом в Корее, заводами в Китае. В основном вся работа выполняется на системе и на Excel. Год назад я не знала о существовании такой профессии. Но, в общем, мне нравится.

Санира-Бегим Маматова

LG — корейская компания, но она работает и в Англии. Интересно, когда корейская культура сочетается с английской. Компания работает по законам Англии, но в работе все равно есть оттенки корейской иерархии. В компании две разные культуры, но в итоге цель одна — увеличение профита компании.

Как повлиял переезд

Каждый переезд влиял на меня и мое мышление. В США я научилась техническому мышлению, в Корее — стрессоустойчивости и стойкости, а в Англии я пожинаю плоды своего труда.

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