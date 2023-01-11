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Кыргызстанка будет судить матчи чемпионата мира по футболу среди женских команд
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Сегодня в 10:01

Кыргызстанка будет судить матчи чемпионата мира по футболу среди женских команд

Ассистентка арбитра из Кыргызстана Рамина Цой вошла в список судей, отобранных на матчи чемпионата мира среди женских команд, который пройдет в Австралии и Новой Зеландии с 20 июля по 20 августа.

Всего на турнире отработают 33 арбитра, 55 помощников и 19 официальных лиц на системе видеоповторов VAR.

В январе и феврале отобранный персонал примет участие в подготовительных семинарах в Дохе и Монтевидео, просмотре и анализе видеоподборок реальных игровых ситуаций и в практических занятиях.

Источник: 24.kg

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