Кыргызстанка будет судить матчи чемпионата мира по футболу среди женских команд

Ассистентка арбитра из Кыргызстана Рамина Цой вошла в список судей, отобранных на матчи чемпионата мира среди женских команд, который пройдет в Австралии и Новой Зеландии с 20 июля по 20 августа.

Всего на турнире отработают 33 арбитра, 55 помощников и 19 официальных лиц на системе видеоповторов VAR.

В январе и феврале отобранный персонал примет участие в подготовительных семинарах в Дохе и Монтевидео, просмотре и анализе видеоподборок реальных игровых ситуаций и в практических занятиях.

Источник: 24.kg