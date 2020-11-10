Курорт мирового уровня строят в Актау

В этом году казахстанцы оценили пляжный отдых в Актау в пятизвездочном отеле Rixos Water World Aktau.

Скоро эти возможности расширятся — план развития туристического хаба предполагает строительство развлекательного тематического парка, аквапарка, гольф-клуба, торговой галереи и нескольких 4- и 5-звездочных отелей.

Один из таких комплексов-курортов в минувшую субботу презентовал главе правительства и BAZIS-A. Проектом AQUALINA RESORT предусмотрено возведение отеля для международного гостиничного бренда и строительство частных резиденций и апартаментов. Строительство начнется в декабре этого года.

Источник: @zakonkz