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  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

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  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

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  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Куда пойти волонтером: 6 проектов для казахстанцев
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Сегодня в 15:45

Куда пойти волонтером: 6 проектов для казахстанцев

Волонтерские организации в Казахстане, куда можно вступить, чтобы делать мир лучше и помогать людям.


@unicefkazakhstan


Волонтерская программа от Организации Объединенных Наций, привлекающая волонтеров со степенью бакалавра и опытом работы в несколько лет для долгосрочной волонтерской деятельности в разных организациях ООН в развивающихся странах.


волонтер


@aiesecinkazakhstan


Еще с 1948 года организация AIESEC способствует развитию молодых лидеров и специалистов, предоставляя им международные волонтерства и стажировки. Это некоммерческая организация, в большей части управляемая молодым поколением специалистов.


@erasmus_kazakhstan


Это международная волонтерская программа Европейской комиссии, которая привлекает молодых специалистов от 17 до 30 лет для работы в государственных организациях Европы, Африки, Азии и Южной Америки.


@redcrescent.kz


Красный полумесяц — это международная волонтерская организация, помогающая людям во времена ЧС, в организациях общественного здоровья и сбора донорской крови. Также они помогают людям из неблагополучных семей, беженцам и мигрантам осваиваться и восстанавливать связь с семьей.


волонтеры


@cdf_kz


Фонд развития детей (CDF) — независимая некоммерческая организация, которая помогает детям из социально и экономически неблагополучных семей. Организация предоставляет множество программ для развития и помощи детям.


@rotaryclubastana


Rotary Club — это 110 летний опыт объединения множества культур и континентов для борьбы с неграмотностью, бедностью, антисанитарией и деятельностью по сохранению мира. Вступление в клуб — свободное для всех, кто хочет внести свой вклад в помощь миру.

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#казахстан #алматы #волонтерство #нурсултан #волонтеры
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