Кто в Центральной Азии стримит CS:GO, PUBG и Dota 2 — 16 популярных стримеров

Рассказываем о стримерах из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, которые проводят прямые трансляции самых разных игр.





AdreN, @adrencsgo

Даурен Кыстаубаев — профессиональный игрок в Counter-Strike и Counter-Strike: Global Offensive. Победитель PGL Major Kraków 2017. В последнее время Даурен активно стримит и набирает все больше популярности как в Казахстане, так и в других странах.





Максим Саенко стримит популярную игру CS:GO на платформе Twitch. За его контентом следит более 450 000 подписчиков.







YouTube-стример под ником Papo4ka проводит прямые трансляции по мобильной игре PUBG Mobile. Кроме того, он активно загружает на свой канал видео и Shorts-нарезки со стримов.







MuMiNo, @mumino_twitch

Бывший профессиональный игрок в PUBG и CS 1.6 Жан Омаров часто проводит трансляции на Twitch. Основные игры MuMiNo — GTA V и PUBG.





SMITTV проводит прямые эфиры на казахском языке на платформе YouTube. В основном играет в PUBG, однако периодически появляются другие игры, вроде Mortal Kombat 11, Battlefield или Wolfenstein.







Алимжан — молодой профессиональный игрок в Dota 2. Сейчас он выступает в Tier 1 команде Entity на позиции Carry. На своих стримах watson тренируется между турнирами и показывает классную игру.







a1ti_, @_a1ti

Алтынгуль Дутбаева начала карьеру стримера в 2016 году. Тогда она играла в Dota 2, но со временем перешла на CS:GO. Сейчас она проводит прямые эфиры по этой игре, периодически устраивая разговорные стримы с подписчиками или просмотры фильмов.







historia_txt, @dulygaeva





Назерке Дулыгаева начинала со съемок вайнов и beauty-блога, после чего перешла на стриминг. Основные две площадки — TikTok и Twitch. Еще Назерке выступает в роли аналитика на киберспортивных турнирах по PUBG MOBILE.







aldiYARGH, @aldiyargh

Алдияр Джекешев начал стримить в 2017 году. Основная игра, по которой aldiYARGH делает контент — Hunt: Showdown.







Jammie, @jammie_5

Джамиля Алагозова — профессиональный игрок в CS:GO. Она выступает за команду Team Spirit. В свободное время проводит стримы на Twitch, где тренируется и просто играет в свое удовольствие.







Yakudza, @shoxruz_yakudza

Шохруз Назаров — амбасадор мобильный игры PUBG. Он проводит прямые трансляции на YouTube, участвует в киберспортивных играх и сотрудничает с разными брендами.







Shustr, @shustr_

Молодой YouTube-блогер и стример Абдуазиз Омониллаев проводит прямые эфиры, на которых играет в CS:GO, PUBG, Outlast и другие игры.







Emapubg, @emapubg2020

Стримы на кыргызском языке по PUBG. Здесь много веселья и юмора, который будет близок всем, кто знаком с культурой Кыргызстана.







PavlinSky, @pavlin_pubg

YouTube-канал с контентом на кыргызском языке с прямыми трансляциями по PUBG и другим играм.







Полезные и смешные ролики и прямые трансляции на которых стример играет в PUBG один или в группе с друзьями.







TheDon_WR

Стример из Кыргызстана играет в Arena of Valor и Wild Rift на Twitch.

