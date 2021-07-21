Кто в Казахстане создает модные платья в стиле ретро

@aisho_atelier_

@kirpi_kz

@socherry_brand

@atelierkassenova

AiSho основали Айман Орынбасарова и Шолпан Нурмухамбева. Здесь есть платья длины миди, с юбкой А-силуэта, V-образным вырезом, из льна, в цветочек, горошек, с объемными рукавами, белым воротничком, манжетами и другими деталями. Также есть костюмы в разных расцветках, пиджаки и многое другое.Тут вы можете приобрести платья, костюмы из ткани рами, у которой ряд плюсов — она не электризуется, не поддается усадке, быстро сохнет, прочная и имеет антибактериальные свойства. Также основательница бренда выпустила лимитированную коллекцию парадной формы, созданной для казахстанских олимпийцев. Гордимся!Казахстанский бренд эксклюзивной дизайнерской одежды. Представлены платья в стиле ретро из итальянских натуральных тканей: в цветочек, горошек, с рюшами, бантами, с поясами из экокожи и хлопка. Главные визуальные фишки бренда — яркие сочетания цветов, цветочный принт во всех вариациях, винтаж; ручная работа — вышивка, принт клетка, мужские оверсайз-силуэты.Минималистичный бренд одежды, где можно купить одежду из натуральных тканей, в сдержанных цветах. К примеру, платья миди свободного кроя, на лямках, с подчеркнутой талией, пышной юбкой, бахромой и карманами. Платья рубашки из хлопка, эвкалипта, в бежевых, серых тонах, рубашки и костюмы.Микс женственности с минимализмом и японско-бельгийским конструктивизмом. В их весеннее-летней коллекции платья из батиста, хлопка с вискозой, свободного кроя с вырезом, воланами, рукавами-фонариками и другими деталями.Платья «и в пир, и в мир» со звучными женскими именами. На выбор, «Элен» в цвете Тиффани, с мелким цветочным принтом, «Аделина» из хлопка, «Амели» из вискозы, сарафаны «Катрин» и «Валенсия».Ателье, где шьют лимитированные капсулы и платья по индивидуальному пошиву. Здесь можете приобрести шифоновое платье с обилием драпировки, платье-баллон, оверсайз и силуэтное.В этом ателье вы найдете: платья с рукавами-буфами, волонами, кружевами. Воздушные платья выполнены в разных фасонах и цветах.