Кто такой аккаунт-менеджер в рекламных и PR-агенствах и почему он играет важную роль

Аяна Айтенова, 27 лет, родной город — Алматы, Директор по работе с клиентами, @ayana.aitenova





Об агенстве

С 2019 года я работаю в казахстанском офисе международного агентства Action Global Communications. Всего в сфере маркетинга и связей с общественностью я уже восемь лет.

Action Global Communications основан в 1971 году Тони Кристо де Лу. В этом году 15-го октября мы отмечаем 50-летний юбилей. На сегодняшний день у нас 16 офисов, штаб-квартира находится на Кипре. В агентстве мы разрабатываем и реализуем для наших клиентов эффективные маркетинговые и коммуникационные стратегии, сочетаем международные практики и опыт. Мы учитываем экономические, культурные и другие особенности каждого региона.





О работе аккаунт-менеджера

Аккаунт-менеджер — это солдат, который может быть маркетологом, ивент-менеджером, журналистом, аналитиком и даже дизайнером, если нужно. Аккаунт-менеджер выстраивает всю коммуникацию между клиентом и агентством. От него напрямую зависит успех проекта, так как он должен контролировать его на каждом этапе, от proposal-а до финального отчета.

Ключевая задача любого аккаунта — это структурировать работу команды агентства так, чтобы задача была выполнена идеально и в срок. Эта должность требует высокой скорости мышления и огромного уровня ответственности.

Аккаунт-менеджер выстраивает всю коммуникацию между клиентом и агентством







От лояльности клиента зависит судьба любого агентства, его репутация и устойчивое положение на рынке. Лояльность заключается в том, чтобы клиент был доволен услугами компании и с готовностью рекомендовал наше агентство другим компаниям.

У нас разнообразное портфолио. Мы работаем с крупными международными брендами, которые делают выбор в нашу пользу на протяжении многих лет, к примеру, один из наших первых клиентов — авиакомпания British Airways, с ней у нас самый длительный контракт на рынке, в течение 45 лет. Многие клиенты рекомендуют нас другим компаниям и благодаря лояльности мы не только удерживаем определенного клиента, но и расширяемся, и растем.

Аккаунт-менеджеры — это супергерои, которые умеют делать абсолютно все







Аккаунт-менеджеры — это супергерои, которые умеют делать абсолютно все. Также они ежедневно находят решения в форс-мажорных и спорных ситуациях. Благодаря аккаунт-менеджеру клиент может быть уверен, что нерешаемых задач не существует. Наша работа требует от нас интуиции, умения заблаговременно предвидеть кризисные ситуации, вовремя сообщать о них клиентам и приходить к ним уже с готовым решением.

Аккаунт-менеджер, как связующее звено между клиентом и командой агентства, должен настроить сотрудничество так, чтобы клиент остался доволен и команда работала эффективно. Многое зависит от soft-skills, важно быть гибким, чувствовать людей, при этом уметь отстоять свою точку зрения, но не забывать об интересах всех участников процесса. Для работы менеджера требуется высокий уровень стрессоустойчивости, при этом нужно сохранять позитивный настрой.





Советы для начинающих аккаунт-менеджеров

Не бойтесь, трудности в любом случае будут, помните,что все приходит с опытом. Работа в агентстве — это всегда супер динамичный процесс, он сильно отличается от работы в in-house командах маркетинга или PR. Меня радует, что каждый новый день не похож на предыдущий, я чувствую что это еще один повод для самореализации.





Тлек Бактыбаев, родной город — Алматы, аккаунт-менеджер, менеджер по работе с блогерами





Об агенстве

Я аккаунт-менеджер медиакомпании Brave Talents. Моя специализация — это работа с блогерами, отработка и успешное закрытие рекламных контрактов и проектов. Brave Talents — это компания, которая продвигает таланты. Мы предоставляем услуги полного цикла, от производства роликов до продюсирования проектов наших резидентов и клиентов.





О работе аккаунт-менеджера

Основная задача аккаунт менеджера — успешно отработать проект с блогером, то есть выполнить его в рамках согласованных сроков, без казусов и выстроить долгосрочные отношения с клиентом. Чем больше работаешь над лояльностью клиента, тем больше шансов построить долгосрочные деловые отношения, так как человек или компания всегда хотят возвращаться туда, где у них получилось установить контакт. В Brave Talents мы совершенствуемся в этом изо дня в день.

Аккаунт-менеджер в партнерстве с блогером может дать сценарий, концепцию, идею или видение по проекту, которое можно реализовать вместе с клиентом и выдать результаты, которые будут выше ожиданий клиента. Мы хотим, чтобы клиент не зря потратил свои средства и придерживаемся принципа win-win.

Мы хотим, чтобы клиент не зря потратил свои средства и придерживаемся принципа win-win



Аккаунт-менеджер превращается в проектного менеджера при отработке рекламных контрактов, где большую роль играет навык коммуникации и установки деловых связей между клиентом и медиакомпанией. Мы должны дать клиенту понять, что его проект будет отработан успешно, и он не останется с нерешенными вопросами. Лично я стараюсь выстроить с клиентом доверительные отношения, чтобы он понимал, что на меня можно положиться. Я и мои коллеги выполняем колоссальный объем работы, это может остаться не замеченным, но наш CEO, Алмас Жали, всегда дает своим сотрудникам лучшие знания, делится кейсами и учит правильно работать с клиентами, за что я безумно благодарен.





Советы для начинающих аккаунт-менеджеров

Новичкам, я советую качать навыки коммуникаций, так как клиент может с первых секунд оценить профессионализм менеджера и задаться вопросом: «Стоит ли мне ему доверять?». Этот и другие вопросы могут сразу же отпасть, если менеджер правильно устанавливает контакт и деловые связи.

Нужно быть гибким и стрессоустойчивым, клиенты и проекты бывают разные, могут происходить форс-мажорные ситуации, на которые нужно адекватно реагировать, хладнокровно принимать решения и согласовывать их с клиентом.

Главное правило — «никогда нельзя оставлять клиента без ответа», всегда нужно держать руку на пульсе, а клиента в курсе всего процесса.

Креативность и умение творчески мыслить также важны.

Учитесь подавлять эмоции. Например, бывает, что блогер не успевает выдать нужный материал на согласование и тогда нужно помнить, что с блогером тоже важно поддерживать хорошие отношения.





Денис Колпаков, родной город — Алматы, Директор PR агентства RPG Kazakhstan





Об агенстве

О специальности

Я журналист по образованию, получил магистерскую степень по PR в экономике, бизнесе и финансах.RPG Kazakhstan работает уже больше 12 лет. Мы оказываем содействие успешному развитию бизнеса своих клиентов и предоставляем высокотехнологичные PR-решения для эффективного продвижения на рынке.Наши консультанты работают в Азербайджане, Беларуси, Грузии, Израиле, Казахстане, Кыргызстане, Латвие, Литве, Сербии, Таджикистане, Узбекистане, Финляндии, Эстонии.

Аккаунт-менеджер в агентстве — один из главных специалистов. Его задача сделать все для клиентского проекта и так, чтобы этот проект был не единственным.

Главная задача такого специалиста — сохранить долгосрочные доверительные отношения с клиентом. Для этого необходимо, чтобы никакие форс-мажоры не повлияли на эффективность проекта, не было никаких увеличений по бюджету в середине проекта и все СМИ хотели писать не только о проекте, но позже и о самом клиенте. В нашем агентстве таких волшебников четыре.

Аккаунт-менеджер в агентстве — один из главных специалистов







Клиенты, которые остаются довольными сотрудничеством, обычно становятся постоянными клиентами, несмотря на то, что им приходит много запросов и предложений от других агентств. Клиенты выбирают комфорт в коммуникации с аккаунт-менеджером и в коммерческих и юридических вопросах. Мы стараемся найти максимально удобные для клиента возможности, чтобы не отвлекать внимание от реализации самого проекта. Это и есть лояльность.

Аккаунт-менеджера называют связывающим звеном между клиентом и агентством. Он отстаивает интересы агентства в работе с клиентом и в тоже время интересы клиента перед агентством. Аккаунт-менеджер — это десять в одном. Нужно понять задачу клиента, правильно и в срок отработать проект и сразу предложить 1000 и 1 вариант для дальнейшего продвижения.





Советы для начинающих аккаунт-менеджеров

Такая работа подойдет не всем. Замкнутым людям и интровертам будет тяжело. Смело идите в аккаунт-менеджеры, если вы готовы на график работы 24/7.

Главный совет — быть в постоянном информационном потоке. Любите клиентов и будьте честны с ними.