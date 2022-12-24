Кто снимает сериалы в Казахстане. Об отечественных продакшен-студиях и развитии индустрии





Жамал Жақсытай, исполнительный продюсер Taspa Films, @ baqytty_jamal







Сериалы: «Саған Cендім», «Тағы да сүй», «Мұздағы жалын»

О себе





Окончив факультет журналистики, я мечтала работать журналистом. Но в 2018 году компания Taspa Films пригласила меня к себе сценаристом ТВ-сериала. Это был мой первый проект в качестве сценариста.

Как устроена индустрия сериалов в Казахстане





Ежегодно с сентября по ноябрь телеканалы и платформы вроде Salem Social Media проводят конкурс на производство контента на определенную тему. Продакшен-компании участвуют в питчинге и в феврале получают результаты отбора.

При отборе учитываются предыдущий опыт продакшенов и их портфолио. Поэтому новички-сценаристы и авторы идеи приходят с проектами в продакшены, а те участвуют в конкурсах.

После утверждения проекта собирается команда. У нас есть база специалистов, работающих в кино, где они набираются в соответствии с жанром проекта. То есть для исторического фильма привлекаются работающие в этом жанре гримеры и костюмеры.

Продакшены и телеканалы отвечают запросу рынка, поэтому чаще всего снимаются именно комедийные сериалы. Но, думаю, аудитория начнет запрашивать больше контента в жанрах триллер, драма и детектив. Продакшены должны уметь снимать качественный контент в этих жанрах.

Самое сложное в производстве сериалов — это отсутствие хороших условий для съемок. В Казахстане нет кинопавильонов. Если мы снимаем в кафе или на улице, то делаем это в гуще людей. Даже когда удается договориться с заведениями о съемке, это может доставить неудобства клиентам. И команду просят поторопиться с завершением съемок.

За рубежом: в Турции, США и Южной Корее созданы условия для съемок. Там есть кинопавильоны с кафе, бизнес-центрами, улицами и офисами. Команды платят за использование помещений и заходят на площадки с оборудованием. У нас же есть только одна историческая локация в стороне города Конаев — «Көшпенділер тарихы» и ни одного павильона для съемок современного кино.

Помимо заказных ТВ-сериалов, практикуется съемка веб-сериалов с привлечением спонсоров. Но качество веб-сериалов часто хромает из-за небольших бюджетов. Например, в интернет-сериале «Жездуха» можно увидеть, как на героях висят петлички. В телесериалах же обычно есть специалист, который следит только за тем, чтобы ни в одном кадре не засветился микрофон. Даже такая небольшая вещь может повлиять на восприятие сериала, ведь зритель ожидает увидеть на экране «жизнь» и погрузиться в происходящее.

Важную роль играет работа режиссера и актеров. Но без сценария ни один проект не увенчается успехом. Поэтому для развития отечественной киноиндустрии не хватает школы сценаристов. У нас практически нет институтов, где можно обучиться сценарному мастерству.

Мы должны развиваться в сторону производства драмы и биопиков. Пользоваться матерными словами, чтобы привлечь внимание к проекту — пережиток прошлого. Кино не должно пропагандировать аморальное поведение.







Сериалы: «Келiнжан», «Шымкент — менің махаббатым», Режиссер — «Ана жүрегі»

О себе





Я работаю в индустрии телесериалов более 10 лет. По профессии я журналист и работала на телевидении. После работала на аутсорсе. Наша компания одна из первых стала производить телепередачи и сериалы на заказ. За семь лет мы сняли «Ана жүрегі», «Қарлығаш ұя салғанда», «Армандастар» и другие. Самым успешным проектом стал телесериал «Келiнжан».

Как устроена индустрия сериалов в Казахстане





Первое время не все телеканалы заказывали сериалы. Сегодня индустрия выстроена лучше, так как производство телесериалов часто заказывает государство. А благодаря развитию Интернета появились такие площадки, как Salem Social Media.

Индустрия сериалов в стране растет как в качестве, так и количестве: появились новые площадки, темы, жанры и общественные ожидания. В Казахстане, как и в мире в целом, отмечается прогрессивная тенденция развития сериальной индустрии.

У нас популярны веб-сериалы, которые публикуются на цифровых площадках вроде YouTube, в Казахстане — Aitube. Связано это с тем, что телевизионная аудитория уступает интернет-аудитории.

Продакшенам надо взять на вооружение локальные отсылки и использовать культурные коды, чтобы привлечь внимание зрителей. В нашем портфеле таким сериалом стал «Келiнжан». Мы снискали любовь зрителя, не прибегая к ненормативной лексике и откровенным сценам.

У нас не хватает сериалов со сложными постановками, а также таких жанров, как детектив и экшен. Сериалам не хватает зрелищности. Ключевая причина — недостаток бюджета. Отчасти вопрос мог бы быть решен, если бы на рынке появились рекламные агентства, специализирующиеся на привлечении средств и спонсоров для съемок сериалов.

В производстве сериалов сложно все — нигде не бывает послаблений. Сложно договориться с объектами, передвигаться по городу, снимать на улице или ночью. Бывает сложно перекрывать дороги. При съемке исторических сериалов или периода 90-х сложности возникают с поиском подходящих реквизитов.

Залог успеха в хорошо подобранной творческой съемочной команде. Развитие индустрии и рост интереса аудитории зависит от контента.

Акылбек Досжанов, генеральный продюсер BASpro, @ akylkz







Сериалы: «Саке», «Саке 2», «Вузеры», «БАЖА»

О себе





В индустрию сериалов я пришел в 2010 году. Все началось с юмора. Я был участником команды КВН Astana_kz, где отвечал за организационные вопросы, но также и выступал. К нам стали поступать заказы от телеканалов на производство юмористических скетчей и сериалов. Я видел будущее юмора в телевидении. Но без сложностей не обошлось. Поначалу в нас не верили, не удавалось привлечь финансы. Для первого проекта «Вузеры» мы искали финансирование полтора года. Еще один успешный сериал — «Патруль», который мы до сих пор снимаем и готовимся к седьмому сезону.

Как устроена индустрия сериалов в Казахстане







Как и большинство студий, мы работаем на заказ. Сериалы, которые бы мы хотели сами снять и которые будут хорошо приняты аудиторией, не позволят нам заработать.

Радует развитие казахстанских площадок вроде Salem Social Media и Aitube, так как это дает дополнительную возможность продакшенам снимать то, что интересно интернет-аудитории. И этот тренд заметен не только в Казахстане, но и во всем мире. При создании интернет-сериалов команды имеют большую свободу в части редактуры и творчества.

Мы работаем от заказа к заказу. 70-80% того, что снимается в Казахстане, — юмористический контент. Зрители не хотят погружаться в тяжелые сюжеты, так как в жизни достаточно своих проблем. Придя в кино, зритель хочет отдохнуть, увидеть в главных героях себя, найти сходства. Поэтому популярны такие сериалы, как «Саке», «БАЖА», «Келiнжан» и «Жездуха».

Но, судя по успеху сериала «5:32», думаю, мы увидим повышенный интерес к жанру ужасы. Мы часто наблюдаем циклический интерес зрителя, который возникает сначала к комедии, мелодраме, криминалу и потом переходит к ужасам.

Хотелось бы снимать больше исторических сериалов. Те, что есть сейчас, снимаются для «полки». Их не смотрят, они не популярны.

Хочется, чтобы у нас начали снимать многосерийные сериалы. Коммерчески такие сериалы более выгодны для продакшенов, а у аудитории формируется привычка смотрения.

Производство сериалов — это не только деньги, но и энергия, время, переживания, недосып и здоровье съемочной команды. Стоимость производства сериалов зависит от сезона и количества серии. Для интернет-проектов наиболее оптимальный бюджет в шесть миллионов тенге за серию.

В планах — выход на рынки Европы и России. Мы рады, что стали первыми, кто продал франшизу казахстанского сериала «Патруль» популярной польской продакшен-студии Polot media. Интерес к проекту проявили и в России.

Атхам Сайдулаев, digital-продюсер, режиссер Kak Budto







Сериалы: «Жол», «Сыныптас» 2 сезон, 1 сезон, «Не план»

О себе

В индустрию сериалов я пришел в 2019 году. Первым проектом стал скетч, который так и не вышел. После я работал над сериалом «Сыныптас», который стал первым успешным проектом. Потом у нас были проекты «Не план», «Жол» и «Комната 209».

Как устроена индустрия сериалов в Казахстане





Несмотря на рост продакшен студий, из больших игроков могу выделить Salem Social Media, BAS Production и BAYGuys.

Зритель, насытившись комедийными сериалами, стал обращать внимание на качество картин. Поэтому в числе популярных сериалов есть триллер «5:32», драма «Сержан Братан» и криминал Sheker. Все эти проекты на русском языке. К сожалению, контент на казахском языке отстает в качестве картинки. Для себя мы ставим задачу развиваться в этом направлении и поднимать качество контента на казахском языке.

Жанр фантастики у нас пока несильно развит, качественных продуктов мало. Было бы интересно посмотреть на развитие этого жанра в Казахстане.

В производстве сериалов много подводных камней. Качество контента влияет на возможность команды привлекать финансирование в свои проекты. Необходимо сначала доказать, что вы умеете делать хороший контент, и он собирает хорошие просмотры. С первыми высокими просмотрами уже можно предлагать продакт-плейсмент, рекламные интеграции и партнерство компаниям и брендам. Мы составляем коммерческое предложение, где включаем информацию по просмотрам, аудитории и ее платежеспособности.

Самое важное в производстве сериала — это идея и сценарии. Успех развития индустрии сериалов в Казахстане зависит от появления новых игроков, роста конкуренции, что повлечет за собой и повышение качества и количества сериалов.