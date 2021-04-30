Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
kto-est-kto-sergey-galickiy
Кто есть кто: Сергей Галицкий
374
/
/

28.04.2021

Кто есть кто: Сергей Галицкий

Каждую неделю в рубрике «Кто есть кто» мы рассказываем о бизнесменах, которые создают нашу реальность и будущее. Сегодня о Сергее Галицком — бизнесмене, филантропе и бывшем совладельце крупнейшей розничной сети «Магнит».


О карьере


Сергей Николаевич Галицкий — российский предприниматель, общественный деятель, основатель и до 2018 года совладелец крупнейшей розничной сети «Магнит». Президент и владелец футбольного клуба «Краснодар».

Сергей родился 14 августа 1967 года в городе Сочи Краснодарского края. В детстве мальчик уже проявлял деловую жилку — собирал фундук и сдавал его на рынок, полученные деньги приносил в семью.


1.jpg

В 1989 году, когда был студентом второго курса, начал работать в одном из коммерческих банков Краснодара. В 1993 году окончил экономический факультет Кубанского государственного университета по специальности «экономическое и социальное планирование». В 1994 году завершил карьеру банкира заместителем управляющего банком.

В этом же году создал с партнерами дистрибьюторскую компанию «Трансазия», которая занималась дистрибуцией косметики и парфюмерии Avon, Johnson & Johnson, Procter & Gamble. В 1995 году Сергей Галицкий вышел из этого бизнеса и основал компанию «Тандер». В 1998 году открыл в Краснодаре магазин формата Cash&Carry.

В 2000 году, сменив формат магазинов на дискаунтеры, переименовал сеть в «Сеть магазинов Магнит». В 2001 году «Магнит» с 250 магазинами стал крупнейшей розничной сетью в России.

16 февраля 2018 года продал ВТБ 29,1% акций сети розничных магазинов «Магнит»:

«Пришло время что-то изменить в своей жизни. Это было хорошее время. Это было непростое решение. Я основал эту компанию. Но ничто не вечно. Толчком послужило то, что инвесторы не совсем так видят будущее, как основатель. Я не должен стоять поперек процесса, если инвесторы хотят изменений, они должны их получить».


Что изменил


Мечта миллиардера — сделать из Краснодара город-сад, в котором его жителям будет комфортно.


2.jpg

22 февраля 2008 года Сергеем Галицким был основан футбольный клуб «Краснодар», дебютировавший в 2011 году в российской Премьер-лиге.

А в мае 2013 года было начато строительство одного из крупнейших спортивных сооружений в Южном федеральном округе — стадиона для футбольного клуба «Краснодар». Сергей Галицкий полностью финансировал строительство стадиона. 9 октября 2016 года стадион был открыт товарищеским матчем, в котором сборная России встречалась со сборной Коста-Рики.

В сентябре 2017 года рядом со стадионом был открыт парк. На территории парка, площадь которого составляет почти 23 гектара, расположились: летний амфитеатр, сад, смотровая площадка, фонтан, который зимой превращается в каток, скалодром, скейт-парк, площадка для стритбола, детская площадка и многое другое.


Источник: wikipedia.org, 24smi.org


Цитаты


«Бизнес — это игра интеллекта, и ты должен признавать: то, что ты можешь делать в 35-40 лет, ты уже не можешь делать в 50».

www.rbc.ru


«Каждый человек имеет внутри «движущую силу» — это могут быть желания или мечты. Не зарывайте мечту, а старайтесь воплощать ее в жизнь!».


«Не ждите удачу, а ищите возможности! Часто возможность появляется в момент, когда мы «не совсем готовы». Но помните, что, когда вы будете полностью готовы, возможность, как правило, пропадает. Поэтому, дерзайте!».


«Народ часто видит в бизнесменах воров и негодяев, что меня, как человека, работающего семь дней в неделю, сильно оскорбляет!».

stories-of-success.ru

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#бизнес #сергейгалицкий #магнит #футбольныйклуб #краснодар
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Кто есть кто: Питер Фостер
2186
Эксперт из США о том, как привлечь инвестиции в свой бизнес
1970
8 советов от миллиардеров, чтобы стать успешным и продуктивным
1527