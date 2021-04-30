Кто есть кто: Сергей Галицкий





О карьере





Сергей Николаевич Галицкий — российский предприниматель, общественный деятель, основатель и до 2018 года совладелец крупнейшей розничной сети «Магнит». Президент и владелец футбольного клуба «Краснодар».

Сергей родился 14 августа 1967 года в городе Сочи Краснодарского края. В детстве мальчик уже проявлял деловую жилку — собирал фундук и сдавал его на рынок, полученные деньги приносил в семью.











«Пришло время что-то изменить в своей жизни. Это было хорошее время. Это было непростое решение. Я основал эту компанию. Но ничто не вечно. Толчком послужило то, что инвесторы не совсем так видят будущее, как основатель. Я не должен стоять поперек процесса, если инвесторы хотят изменений, они должны их получить».

В 1993 году окончил экономический факультет Кубанского государственного университета по специальности «экономическое и социальное планирование». В 1994 году завершил карьеру банкира заместителем управляющего банком.В этом же году создал с партнерами дистрибьюторскую компанию «Трансазия», которая занималась дистрибуцией косметики и парфюмерии Avon, Johnson & Johnson, Procter & Gamble. В 1995 году Сергей Галицкий вышел из этого бизнеса и основал компанию «Тандер». В 1998 году открыл в Краснодаре магазин формата Cash&Carry.В 2001 году «Магнит» с 250 магазинами стал крупнейшей розничной сетью в России.16 февраля 2018 года продал ВТБ 29,1% акций сети розничных магазинов «Магнит»:





Что изменил





Мечта миллиардера — сделать из Краснодара город-сад, в котором его жителям будет комфортно.









А в мае 2013 года было начато строительство одного из крупнейших спортивных сооружений в Южном федеральном округе — стадиона для футбольного клуба «Краснодар». Сергей Галицкий полностью финансировал строительство стадиона. 9 октября 2016 года стадион был открыт товарищеским матчем, в котором сборная России встречалась со сборной Коста-Рики.На территории парка, площадь которого составляет почти 23 гектара, расположились: летний амфитеатр, сад, смотровая площадка, фонтан, который зимой превращается в каток, скалодром, скейт-парк, площадка для стритбола , детская площадка и многое другое.





Источник: wikipedia.org, 24smi.org





Цитаты





«Бизнес — это игра интеллекта, и ты должен признавать: то, что ты можешь делать в 35-40 лет, ты уже не можешь делать в 50».

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«Каждый человек имеет внутри «движущую силу» — это могут быть желания или мечты. Не зарывайте мечту, а старайтесь воплощать ее в жизнь!».





«Не ждите удачу, а ищите возможности! Часто возможность появляется в момент, когда мы «не совсем готовы». Но помните, что, когда вы будете полностью готовы, возможность, как правило, пропадает. Поэтому, дерзайте!».





«Народ часто видит в бизнесменах воров и негодяев, что меня, как человека, работающего семь дней в неделю, сильно оскорбляет!».

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