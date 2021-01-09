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Кто есть кто: Равшан Давлетьяров — основатель Kolberg Group
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Сегодня в 17:50

Кто есть кто: Равшан Давлетьяров — основатель Kolberg Group

Каждую неделю в рубрике «Кто есть кто» мы рассказываем о современных людях из Центральной Азии, кто создает нашу реальность и будущее. Сегодня о Равшане Давлетьярове — одном из самых успешных бизнесменов Узбекистана, а также руководителе холдинга Kolberg Group.


О карьере


Равшан Давлетьяров получил экономическое образование и несколько лет проработал в международных компаниях, а потом основал бизнес по дистрибуции товаров повседневного спроса, который вырос в холдинг Kolberg Group.

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Первый опыт в сфере FMCG он получил в российской компании Continental Beverages, где занимал должность представителя в странах Центральной Азии. Затем его пригласили на руководящую должность в датскую фирму Yahn International. А больше 20 лет назад он начал свой бизнес по импорту товаров широкого потребления в Республику Кыргызстан, так как там были более лояльные условия для бизнеса, чем в Узбекистане.

Как Давлетьяров вспоминает время, когда он только начинал заниматься бизнесом:

«Импортировали товары народного потребления и продукты питания из Европы и СНГ. У нас были контракты с транснациональными компаниями, которые, несмотря на мировую известность, в нашей стране были мало узнаваемы. Мы прошли нелегкий путь популяризации таких брендов, как Bella, Happy, Huggies, Kotex, Libresse, Libero.

А в 2015 году мы открыли первый магазин Bellstore. Я выступил инвестором, а организацию и развитие возглавил мой старший сын, который стал партнером и основателем бренда».


В группу компаний помимо дистрибуции товаров FMCG и сети магазинов косметики входит производство продуктов питания и средств гигиены.

Источник: www.spot.uz, bn24.uz


Что изменил


Создал сеть магазинов Bellstore, которая стала первой сетью формата дрогери в Узбекистане. Формат дрогери — это широкий спектр косметической, уходовой и бытовой продукции. Чуть позже ассортимент пополнился аксессуарами и бижутерией.

В 2019 году открыл первую в Узбекистане сеть строительных гипермаркетов. В компании отмечают, что каждый десятый узбекистанец пользуется их продуктами.


Цитаты


«Роль маркетинга — ключевая. Без понимания потребностей рынка, не оценивая экономическую картину в целом, без информации, правильного прогнозирования, невозможно рассчитывать на долгосрочный успех»


«В целом мы только-только начинаем ощущать конкуренцию в Узбекистане. Она будет расти и дальше, и это хорошо для всех игроков рынка, не говоря уже о развитии экономики и покупательской способности населения».

www.spot.uz

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