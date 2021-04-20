Кто есть кто: Игорь Рыбаков, «Технониколь»

Каждую неделю в рубрике «Кто есть кто» мы рассказываем о бизнесменах, которые создают нашу реальность и будущее. Сегодня об Игоре Рыбакове — миллиардере, спортсмене и филантропе.







О карьере





Игорь Владимирович Рыбаков — российский предприниматель, участник списка богатейших людей России по версии журнала Forbes, совладелец корпорации «Технониколь» и сооснователь «Рыбаков Фонд».









Рыбаков родился 16 мая 1972 года в городе Магнитогорск. В 1989 году окончил среднюю школу с углубленным изучением математики, параллельно с этим — заочную физико-техническую школу при Московском физико-техническом институте МФТИ. А в 1996 году окончил МФТИ по специальности «инженер-физик».



В 1992 году вместе с однокурсником Сергеем Колесниковым основал компанию «Технониколь». Меньше чем за 30 лет фирме удалось пройти путь от никому не известной ООО с офисом в комнате студенческого общежития до крупнейшего в Европейском Союзе производителя кровельных материалов. Компания отличается от других гигантов тем, что уделяет много внимания обучению сотрудников, повышению квалификации.

Игорь Рыбаков владеет долей в компании «Николь-Пак», специализирующейся на изготовлении картона и продукции из этого сырья. В 2018 году «Николь-Пак» была признана ведущим производителем картонно-бумажной продукции на территории Центральной Азии.







Что изменил





В декабре 2015 года Игорь Рыбаков вместе с супругой Екатериной создали «Рыбаков Фонд». Миссия — поддержать и защитить интересы семей всего мира на пути к качественному образованию, успеху, процветанию и благополучию. Игорь заявил, что они с супругой приняли решение не оставлять наследства ни одному из своих четверых детей:

«Мы не будем оставлять наследство своим детям. Вместо этого большую часть состояния нашей семьи мы направим на развитие образования в стране. 100 млн $ будет инвестировано уже в ближайшие 10 лет».

Сообщество «PRO Женщин» основано в 2016 году женой Игоря Рыбакова Екатериной как инициатива «Рыбаков фонда». Сегодня это международное женское сообщество и самостоятельный фонд. Проект призван помогать женщинам достигать цели и реализовывать себя.









Создал один из самых популярных курсов на Coursera. Курс «Предприми себя!» от X10 ACADEMY и миллиардера Игоря Рыбакова занял четвертую строчку рейтинга «Самые популярные курсы на Coursera среди учащихся из России в 2019 году». Также «Предприми себя!» вошел в ТОП-10 наиболее популярных глобальных курсов, запущенных в 2019 году.





Игорь Рыбаков и предприниматель Оскар Хартманн основали закрытый международный бизнес-клуб «Эквиум». Цель — помочь предпринимателям преодолеть одиночество, дать инструмент для сохранения, накопления и передачи друг другу смыслов, практик, приемов.





Источник: wikipedia.org, 24smi.org, rybakovfoundation.ru





Цитаты





«Я не ученый, я предприниматель, я самый крутой ловец актуальных вещей. Когда вижу актуальные работающие идеи, я их использую»

74.ru





«С 15-18 лет нужно найти наставника и овладеть какой-то профессией, какой-то специализацией. Лучше всего идти работать сразу, лет с 17»

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«Я давно понял, что любые защитные стратегии ведут к краху. Все сейфы рано или поздно будут взломаны. Работают только проактивные тактики, основанные на изменении и обновлении»

vc.ru





«Когда мне страшно, я становлюсь очень креативным».

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