Кто есть кто: Евгений Черняк, Big Money

Каждую неделю в рубрике «Кто есть кто» мы рассказываем о бизнесменах, которые создают нашу реальность и будущее. Сегодня об Евгение Черняке — одном из самых богатых бизнесменов Украины и популярном ведущем YouTube-канала о бизнесе Big Money.

О карьере

Евгений Александрович Черняк — украинский бизнесмен, глава наблюдательного совета холдинга Global Spirits, ведущий YouTube-канала о бизнесе Big Money.

Родился 12 апреля 1969 года в городе Запорожье, УССР. В 1986 году окончил среднюю общеобразовательную школу. После окончания средней школы в 1987-1989 годах проходил военную службу по призыву в советской армии.

В студенческие годы будущий автор книг Евгений Черняк подрабатывал, как и большинство его одногруппников, друзей из других факультетов. Вместе со своими друзьями он занимался разгрузкой вагонов с сахаром.

Первый бизнес Черняка — это торговый ларек

Первый бизнес Черняка — это торговый ларек. С небольшого собственного дела ему удается извлечь максимально возможную прибыль. Буквально за месяц торговая точка принесла первую серьезную выручку в размере 1000$.

Заработанные деньги предприниматель инвестировал в расширение бизнеса. К 1992 году у него уже было 17 торговых точек, поэтому выручка стремительно росла. Бизнесмен понимал, что перерос этот уровень, и начал всерьез задумываться о расширении спектра деятельности, новых инвестициях.





Так, в 1995 году он объединил группу частных предпринимателей и организовал дистрибуционную компанию — торговый дом «Мегаполис», до 2002 года был ее генеральным директором. А в 2002 году избран постоянным председателем совета учредителей компании.

В 2003 году основал завод «Хортица».

В 2006 окончил Запорожский национальный университет по специальности «финансы».

С 2010 года стал главой наблюдательного совета холдинга Global Spirits.

Черняк входит в число богатейших людей Украины.

Что изменил

Евгений доказал, что действующий бизнесмен с оборотом компании в один миллиард долларов может стать популярным блогером. Так, с 2018 года он стал ведущим программы о бизнесе Big Money на YouTube. Для участия в своей программе приглашает известных общественных деятелей, предпринимателей и берет у них интервью, в которых старается осветить все важные аспекты для начинающих бизнесменов.









Черняк входит в число крупнейших меценатов Украины и ведет активную общественную деятельность: является вице-президентом Федерации тенниса Украины, основателем благотворительного фонда «Патриот Запорожья», развивает Национальный заповедник Хортица, занимается возвращением в Украину реликвий, связанных с украинским казачеством.

Источники: wikipedia.org, book24.ua

Цитаты

«Тот, кто хочет, всегда сделает гораздо больше, чем тот, кто может»





«

Гений может быть не признан.

Но упорство и характер

—

никогда»

«

Если хочешь кому-то отомстить, разбогатей»

@chernyak_yevgeny





«Если в компании нет кризиса, создайте такую турбулентность, так штормите свою команду, чтобы она включилась, активизировалась. Вы точно поймете сейсмоустойчивость системы, кто именно с вами на борту»

«Все интриги от недозагруженности. Как только люди недозагружены, у них тут же возникает желание спросить, кто в чем пришел на работу»

netpeak.net







«Кто не хочет, ищет причины. Кто хочет, ищет возможности!»

«Тратьте на детей в два раза меньше денег и в два раза больше времени»

«Самые сильные люди — нашедшие себя».

book24.ua







« Зачем нужен кризис? Кризис же людей не меняет, кризис просто показывает, кто ты есть на самом деле . Он ускоряет процессы»

work.ua