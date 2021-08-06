Кто есть кто: Джефф Безос





О карьере

Джефф Безос родился в 1964 году в Альбукерке, Нью-Мексико, США. После развода родителей, его мама Жаклин вышла замуж за Мигеля Безоса, инженера нефтяной корпорации Exxon. Он усыновил Безоса, дав ему свою фамилию.

Безос был любознательным ребенком с пытливым умом. В детстве он жил с дедушкой на ранчо в Техасе. Дедушка работал в сфере космических и ракетных технологий, был главой регионального подразделения Комиссии по атомной энергии США в Альбукерке. Именно благодаря дедушке у него начали формироваться интересы в этой области.

Безос учился в школе Монтессори и в качестве лучшего ученика школы, даже произнес прощальную речь на выпускном балу.





Будущий предприниматель учился в Принстонском университете по специальности «Электротехника и информатика», который окончил в 1986 году. Параллельно он интересовался программированием. По окончанию университета Безос поработал в компаниях, которые занимались программным обеспечением финансовых корпораций и дослужился до вице-президента.

Знания программирования и наблюдения, дали Безосу идею попробовать себя в продажах.

В 1994 году Безос занялся онлайн продажами книг и даже зарегистрировал имя Cadabra. Его первыми инвесторами были родители. В тот же год Безос поменял название компании на Amazon. Начавшийся в гараже бизнес, развивался успешно. Так, уже в 1997 году компания смогла разместить свои акции на бирже.

А в конце 2000-х Amazon стал лидером в области облачных веб-серверов.

Amazon Web Services — предшественник современного облака, появился в компании в 2006 году.

В следующем году компания представила электронную книгу Kindle, запас которой был распродан за пять с половиной часов.

В 2014 году компания представила электронного голосового помощника в доме — Alexa, которая была соединена с умными колонками Amazon Echo.





В 2021 году Безос снял с себя полномочия генерального директора Amazon, оставшись исполнительным председателем компании.





Что изменил

В 1998 году Безос был удостоен звания «Человек года» от журнала Times, а в следующем году попал в рейтинг миллиардеров Forbes.

В 2000 году Безос основал аэрокосмическую компанию Blue Origin, на деньги, которые они выручили после выхода на биржу. В сфере деятельности Blue Origin — разработка многоразового пилотируемого корабля и ракетоносителя в целях космического туризма. Первый беспилотный космический полет корабля и ракеты New Sheppard состоялся в 2015 году. А в этом году Безос объявил о продаже билетов в космос, в капсуле пилотируемой ракеты New Shepard. Полет состоялся. И на борту корабля были самый молодой и пожилой космонавты в истории.

Безос был удостоен звания «Человек года» от журнала Times



В 2018 году предприниматель начал проект по строительству механических часов в отдаленной горной местности, со сроком работы 10 тысяч лет.

Безос занимается и благотворительностью. В 2009-2010 годах он внес десятки миллионов долларов в научный центр, который занимается проблемой онкологических заболеваний. И основал свой Семейный фонд, который поддерживает образовательные и научные проекты.

Предприниматель анонсировал создание экологического фонда Bezos Earth Fund, куда внес $ 10 миллиардов. Фонд занимается научными исследованиями по предотвращению изменений климата.

Также Безос пожертвовал $ 100 миллионов предпринимателям с социальными проектами.

Источники: www.forbes.ru, vedomosti.ru, 24smi.org, wikipedia.org





Цитаты

«Всегда нужно выбирать цели, о которых можно сказать: «Если у нас все получится, это будет грандиозно»





«Не всегда удается попробовать воду, стоя на берегу. Порой приходится прыгать в нее, очертя голову»





«Когда у вас в жизни есть любящие и поддерживающие люди, как Маккензи (жена Безоса. — Forbes), мои родители, мой дедушка, моя бабушка, вам можно рисковать. Потому что кто-то поддержит тебя. И не только материально, но и морально»

www.forbes.ru



«Определите, что нужно потребителю и работайте, исходя из этой точки зрения»

forbes.kz

«Каждый раз, когда терпишь поражение, используй гибкость и находчивость — и изобретешь выход из любой ситуации».

vedomosti.ru