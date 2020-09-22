Кто есть кто: Айсултан Сеитов

Каждую неделю в рубрике «Кто есть кто» мы рассказываем о современных людях из Центральной Азии, кто создает нашу реальность и будущее. Сегодня об Айсултане Сеитове, молодом известном режиссере, клипмейкере из Казахстана.







Айсултан родился 31 декабря 1997 года в Алматы. В свои 23 года уже успел поработать с современными музыкантами из СНГ и США, основал кинопродакшн QARA, подписал контракт с одной из крупнейших продюсерских компаний Partizan и сотрудничает с компанией Hype Production.

В шестом классе Айсултан увлекся видеомонтажом, которому его обучил учитель казахского языка. Тогда он вместе с одноклассниками снимал скетчи и музыкальные клипы.

Окончив казахско-турецкий лицей в Астане, он поступил в Нью-Йоркскую академию кино по направлению «режиссура». Во время учебы снял короткометражку «Шакал», с которой в 2016 году победил на нью-йоркском кинофестивале Hollywood Boulevard в номинации «Лучшая режиссура».

Первым клипом Сеитова стало видео на песню Джая Миядзаки «По ветру». Но своими первыми настоящими заказами называет клип «Жаным сол» для группы Moldanazar и клип для группы Ninety One, который не был опубликован.

Клип на песню «Медина» Jah Khalib стал самым дорогим роликом в истории Казахстана.

Айсултан снял документальный короткометражный фильм Charisma про дуэт «MiyaGi & Эндшпиль». Также Сеитов снял клипы для Скриптонита, L’One, Ивана Дорна, Noize MC, Елены Темниковой, Элджея, Offset, 21 Savage и J. Cole.

В 2019 был номинирован на одну из самых престижных премий США — MTV VMA 2019 в категории «Клип года». Его видео на трек хип-хоп-исполнителей 21 Savage и J. Cole a lot, набравшее на YouTube более 200 миллионов просмотров, боролся за победу с клипами Тейлор Свифт, Билли Эйлиш и другими.

В конце января 2020 года Айсултан рассказал, что снял клип для парижского дома высокой моды Saint Laurent.

Источник: forbes.kz, 24smi.org, harpersbazaar.kz





Цитаты





«Как я успел понять, сильное творчество, которое обращает на себя внимание, рождается в спартанских условиях. Оно не любит комфорт».





«Если ты чем-то занимаешься, делай это качественно и круто».





«Молданазар и Darkhan Juzz еще поведут за собой разных ребят. Тот же Soulbirkez, у него есть классные треки на казахском языке».





«Это не я такой крутой, это люди такие добрые».





«И человеком хочется остаться, и снять что-то поистине прекрасное тоже».





«Я держал ее на руках и поймал себя на мысли: вот, ты держишь дочку друга, идешь уже на третью или четвертую свадьбу и потихоньку начинаешь отдавать себе отчет, что новый этап жизни близко».

esquire.kz

