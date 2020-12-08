Кто есть кто: Аскар Салымбеков — основатель крупнейшего в ЦА ТРК «Дордой»

Каждую неделю в рубрике «Кто есть кто» мы рассказываем о современных людях из Центральной Азии, кто создает нашу реальность и будущее. Сегодня об Аскаре Салымбекове, общественном деятеле и меценате, почетном президенте Ассоциации «Дордой».





Аскар Салымбеков родился 5 февраля 1955 года в селе Ат-Баши Нарынской области. Через всю жизнь пронес свою любознательность, стремление к новизне и постоянному самосовершенствованию.

С 1971 по 1977 годы учился в Кыргызском сельскохозяйственном институте им. К.И. Скрябина.





Начал работать в 1967 году на позиции слесаря. За время своей трудовой деятельности получил много наград, в том числе орден Международной ассамблеи столиц и крупных городов «За вклад в устойчивое развитие городов СНГ».

Бизнесом стал заниматься в постперестроечный период, во время развала Союза. Тогда у него и зародилась идея открыть в Бишкеке централизованный вещевой рынок. Стихийная торговля вещами в городе шла на Орто-Сайском, Аламединском, Ошском рынках. Горожане жаловались, что из-за базаров и в центре столицы невозможно проехать. Аскар Салымбеков решил вынести рынок за город. 5 декабря 1991 года открылись первые торговые палатки.

Источник: news-asia.ru









Создал самый знаменитый рынок в Кыргызстане и огромное количество рабочих мест. Как Аскар Салымбеков вспоминает это время:

«В 1990 году, находясь в Одессе, я увидел их знаменитый «Привоз» — легендарный рынок, уровень организации которого поразил меня: упорядоченные торговые ряды, санитарное состояние. Сразу же появилась мысль создать подобное цивилизованное место торговли промтоварами у нас в Бишкеке.

По возвращении вместе с компаньонами я вплотную занялся делом, выбрав пустырь на северной заболоченной окраине столицы, неподалеку от объездной дороги, связывающей регионы республики с международными трассами. В 1991 году на этом месте появились первые реализаторы, грузчики, работники общепита. На сегодняшний день рынок, названный мною в честь прадеда, занимает около 100 гектаров, хотя начинали мы с 2-3 гектаров».

Организовал премию «Ак жүрөк», которая учреждена Международным благотворительным фондом «Айкөлдүк», в 2010 году для представления меценатов Кыргызстана перед обществом как яркий пример, достойный подражания, уважения и почета людей.





«Дордой» — это школа, которая сформировала предпринимательские навыки граждан после распада Советского Союза, когда миллионы наших граждан были застигнуты врасплох»

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«Если рядом с вами будет книга, человек никогда не будет одиноким»

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