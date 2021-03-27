Кто есть кто: Аркадий Волож

— сооснователе и генеральном директоре группы компаний «Яндекс».





О карьере





Аркадий Волож — сооснователь и генеральный директор группы компаний «Яндекс».

Аркадий Юрьевич Волож родился 11 февраля 1964 года в городе Гурьев, Казахская ССР, СССР. Выпускник Республиканской физико-математической школы в Алматы, где подружился с одноклассником Ильей Сегаловичем, будущим партнером-основателем «Яндекс». В 1981 году друзья окончили школу и поехали в Москву получать высшее образование. На время их пути разошлись, а в 1986 году Аркадий окончил Институт нефти и газа имени И. М. Губкина по специальности «прикладная математика».

С началом перестройки Аркадий Волож занялся предпринимательством. В 1989 году Волож стал сотрудником фирмы, которая занималась поставкой семечек в Австрию в обмен на ПК. Аркадий отвечал за технические вопросы реорганизации компьютеров, которые превращались в автоматизированные рабочие места на заводах. Вместо подготовки кандидатской диссертации Волож занялся углубленным изучением английского языка, который был необходим для делового общения с западными партнерами.

В 1997 году Волож сделал первый шаг по созданию компании «Яндекс» — на 10 тысяч долларов закупил 3 сервера с жесткими дисками емкостью в 1 Гб





Вместе с американским студентом Робертом Стабблбайном, который подтягивал Аркадия по английскому, Волож в 1989 году организовал компанию Comptek и стал ее генеральным директором. Роберт занимался коммерческими вопросами, а Аркадий — техническим обеспечением. Заработав на сделках, Аркадий приобрел два компьютера, которые потом продал и купил для семьи квартиру в Москве.

Позже появилась необходимость в программах, понимающих русский язык. В сотрудничестве с Аркадием Борковским Волож создал фирму «Аркадия». Первый заказ на создание классификатора изобретений объемом 10 Мб пришел из Института патентной информации.











А уже в 1999 году «Яндекс» попал в семерку наиболее популярных сайтов русскоязычного сегмента интернета.

Полноценная работа поисковика началась только в 2000 году, когда на базе «Яндекса» был создан новый робот, который позволял оптимизировать поиск. Появились расширенные параметры поиска, и «Яндекс» получил статус социального поисковика.

На плечи Воложа легло коммерческое продвижение компании, для чего необходимы были спонсоры. Получив деньги после первой сделки, Волож расширил штат. Вскоре «Яндекс» мог предложить пользователям обновленную линейку продуктов: «Яндекс.Закладки», «Яндекс.Новости», «Яндекс.Товары», «Яндекс.Гуру», «Яндекс.Почта», панель инструментов «Яндекс.Бар».









В 2001 году проиндексированный объем превысил 1 Тб, появились сервисы «Яндекс.Картинки» и «Яндекс.Деньги», через год стартовал «Яндекс.Маркет».

К 2008 году офисы компании были уже открыты в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Одессе, Новосибирске, Киеве, Казани. Немного позже был открыт офис в Калифорнии, в 2011 году — в Стамбуле.





Что изменил





В 1998 году в качестве главы Комитета беспроводных сетей доступа Российской ассоциации документальной электросвязи Аркадий участвовал в процессе дерегулирования частот для операторов беспроводного доступа.

2003 год в компании «Яндекс» был посвящен оптимизации почтового сервиса, запуску контекстной рекламы. А в конце года впервые в истории российского интернета пайщикам «Яндекса» были выплачены первые дивиденды.





Источник: wikipedia.org, 24smi.org





Цитаты





«Яндекс» — «российская Кремниевая долина»





«Каждый успешный продукт «Яндекса» — это один удачный эксперимент из десяти»

www.forbes.ru





«В общем, если вы хотите искать по-русски и получать самые правильные результаты, — вам сегодня без «Яндекса» не обойтись»

habr.com





«Программист из СНГ — это бренд в любой компании мира»





«Списки Forbes — это не про то, сколько у вас наличных денег, а о том, на какие денежные потоки вы можете оказывать влияние, какой стоимостью вы управляете»

forbes.kz