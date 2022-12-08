Крупные киберспортивные чемпионаты, которые все ждут в 2023 году

Игра профессионалов — это всегда увлекательное зрелище. Особенно, когда на кону — миллиарды долларов. Собрали список самых ожидаемых киберспортивных турниров, на которых можно поболеть за любимую команду.





IEM Katowice 2023

Дисциплина: CS:GO



Дата: 31 января — 12 февраля

Intel Extreme Masters — это серия турниров в разных дисциплинах, которая проводится при поддержке компании Intel. Следующее мероприятие по CS:GO пройдет в Катовице, Польша.

Spodek Arena примет лучшие команды мира, которые будут бороться за призовой фонд в миллион долларов и очко для прохождения в другое соревнование — Intel Grand Slam. На данный момент известны три команды, которые примут участие: Outsiders, Vitality и FaZe.





Blast Paris Major 2023

Дисциплина: CS:GO

Дата: 1 февраля — 21 мая

Девятнадцатый Major-турнир по Counter-Strike: Global Offensive пройдет с 13 по 21 мая 2023 года. На этот раз его проведут в Париже. Призовой фонд турнира составляет 1 250 000 долларов.

Ждем зрелищных сражений и возвращения любимых команд.





DPC Major

Дисциплина: Dota 2



Дата: 24 февраля — 9 июля

Соревновательная система турниров DPC построена таким образом, что в год команды участвуют в трех крупных Major-турнирах, по итогам которых несколько лучших команд получают, помимо призового фонда в 500 000 долларов, прямую путевку на The International.

Уже известны даты проведения основных этапов. Зимний Major начнется 24 февраля и продлится до 5 марта. Весенний — с 28 апреля до 7 мая, а летний — с 30 июня по 9 июля.





The International

Дисциплина: Dota 2



Легендарный турнир с самым большим призовым фондом среди всех киберспортивных дисциплин. Формируется он специальным образом: основную сумму — 1 600 000 долларов вносит организатор — Valve. Остальная сумма собирается благодаря продажам Battle Pass — внутриигрового пропуска, уровень которого можно повышать, играя в игру или вкладывая деньги. 25% от каждой покупки отправляется в призовой фонд. The International 2021 собрал 18 900 000 долларов, а годом ранее на кону стояла рекордная сумма — более 40 000 000 долларов.

О предстоящем турнире пока почти ничего не известно, но ходят слухи, что в этом году его проведут в Сиэттле, США.





League of Legends World Championship 2023

Дисциплина: League of Legends



Дата: 28 сентября — 4 ноября

Тринадцатый из серии турнир серии по League of Legends. В нем сразятся лучшие команды, занявшие топовые места в региональных лигах.

По слухам, местом проведения World Championship 2023 станет Южная Корея.





Valorant Champions 2023

Дисциплина: Valorant



Дата: август

Третий официальный турнир Riot Games по дисциплине Valorant. В борьбе за титул чемпиона мира встретятся лучшие команды по итогам трех международных лиг.





FIFAe Finals 2023

Дисциплина: FIFA



В это году был проведен первый в истории турнир FIFAe Finals. Он получился настолько успешным, что почти сразу стало известно, что соревнование продолжится в 2023 году.

На главное киберспортивное событие дисциплины соберутся 24 лучшие команды, которые поборются за призовой фонд в 1 200 000 долларов.





PUBG Global Championship

Дисциплина: PUBG: Battlegrounds



В 2023 году соревновательную систему PUBG обновили. Теперь профессиональных игроков и зрителей ждут множество национальных и региональных турниров с разным призовым фондом.

Самым крупным ивентом остается PUBG Global Championship. В последний раз призовой фонд такого турнира превысил 3 300 000 долларов.