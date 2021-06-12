Кроме Рэя Далио и Максима Батырева: 12 новых книг для саморазвития и карьеры

Гэри Хэмел и Микеле Занини, «Гуманократия. Как сделать компанию такой же гибкой, смелой и креативной, как люди внутри нее»





Книга будет полезна управленцам, топ-менеджерам, специалистам по стратегическому развитию.

Эксперт в вопросах лидерства и менеджмента Гэри Хэмел рассказывает, как побороть бюрократию в организациях и создать бизнес с человеческим лицом. Он предлагает план, который поможет изменить мышление и пересмотреть концепцию управления.





Питер Диамандис и Стивен Котлер, «Будущее быстрее, чем вы думаете. Как технологии меняют бизнес, промышленность и нашу жизнь»





Книга будет интересна руководителям и предпринимателям, которые смотрят в будущее и находят в нем возможности для развития. А также тем, кто интересуется развитием технологий и бизнес-процессов.

Авторы рассказывают, как одни технологии, соединяясь с другими, преображают и переписывают работу промышленности, розничную торговлю, рекламу, индустрию развлечений, образование и другие сферы нашей жизни.





Томас Паренти и Джек Домет, «Кибербезопасность. Что руководителям нужно знать и делать»





Эта книга подойдет владельцам компаний, топ-менеджерам, руководителям всех уровней и предпринимателям.

Авторы более 30 лет работают в сфере кибербезопасности. Они систематизировали и описали свой опыт, чтобы помочь компаниям минимизировать киберриски.

Вы поймете, что нужно сделать, чтобы быть готовым к кибератаке и что делать, если она произошла. Сможете внедрить меры обеспечения безопасности в повседневный рабочий процесс.





Меруерт Жунусбек, «Искусство разговаривать. 10 простых шагов. Как увлекать и убеждать слушателей»





Меруерт Жунусбек — предприниматель из Казахстана, основатель Центра Коммуникативного Развития «НИКА», эксперт по публичной речи и коммуникации.

Ее книга для лидеров бизнеса, чья работа связана с публичными выступлениями, а также для всех, кто интересуется ораторским искусством и хочет улучшить свои навыки разговорной речи.

Вы найдете четкие и конкретные инструменты, с помощью которых сможете изменить мировоззрение любого собеседника в любой ситуации, даже если вы от природы и не оратор.





Карл Ричардс, «Психология инвестирования. Как перестать делать глупости со своими деньгами»





Книга для тех, кто хочет стать успешным инвестором. Автор, инвестиционный консультант, рассказывает о том, как не терять самообладание и не тратить силы и энергию на сомнения и страх или нетерпение.

Карл Ричард предлагает простые и понятные схемы, которые помогают усвоить сложные финансовые концепции.





Артур Мазитов, «Создание и продвижение интернет-магазина: как открыть и заработать»





Артур Мазитов — владелец сети книжных магазинов, интернет-магазинов книг и строительных материалов. Он отвечает на вопросы: как стать успешным предпринимателем в интернете, как выбрать, что продавать и где найти клиентов в ваш интернет-магазин, зачем заниматься интернет-маркетингом и другие.





Марк Бертолини, «Играй против правил. Как нестандартные решения спасают жизни и миллиардные бюджеты»

Жизнь Марка Бертолини, топ-менеджера крупной страховой компании, изменилась, когда его сын заболел редкой формой рака. Это событие стало отправной точкой для радикальных изменений в своей компании и страховой отрасли, в целом.

Автор начал активно инвестировать в сотрудников: повысил зарплаты, ввел обязательные медитации и уроки йогой, что в итоге привело к росту прибыли на 75%.





Владимир Якуба, «Сервис. Как завоевать доверие клиентов и повысить продажи»

Продающий сервис сегодня — это основная цель компаний, которые достигли высокого уровня. Книга расскажет, как выстроить крепкие профессиональные отношения с клиентами и быть конкурентоспособным на рынке.

Внутри описаны простые и понятные техники, которые сделают ваш сервис клиентоориентированным, эффективным и продающим.





Дэйв Эспри, «Меняя правила. Что помогает лидерам, новаторам и неординарным личностям побеждать»

Автор книги взял интервью у 450 успешных, выдающихся людей в разных отраслях и узнал, какие секреты и принципы помогают им добиваться впечатляющих результатов в разных сферах жизни.

Среди героев: ученые, спортсмены, биохимики, врачи-новаторы, писатели, художники, представители делового мира.

В результате Дэйв Эспри сформулировал 46 правил, которые помогут стать умнее, быстрее и счастливее.





Фабьен Оликар, «Гибкий тайм-менеджмент. Как быть максимально производительным во времена тотального выгорания»

Фабьен Оликар — известный специалист по тайм-менеджменту. Он учит людей останавливать, ускорять и находить время там, где, кажется, его нет и быть не может. Обучают других подходу к обращению со временем в мире, где стерты грани между работой и отдыхом, между домом и офисом.





Хэл Элрод, Кэмерон Герольд и Хонори Кордер, «Магия утра для предпринимателей. Как начинать свой день, чтобы поднять бизнес на новый уровень»





Еще одна книга из известной серии «Магия утра», но на этот раз для предпринимателей. Автор рассказывает, какие навыки и принципы помогли самым богатым людям мира добиться успеха и высокого дохода.

Вы поймете как вести сбалансированный образ жизни, поддерживать свое физическое, ментальное и профессиональное состояние.





Джанлука Баваньоли и Лучия Эмилия Стипари, «План Б. Истории известных людей, которые не сдались и превратили поражения в победы»

В книге собраны вдохновляющие истории успешных людей, которым удалось преодолеть собственные страхи и найти силы двигаться дальше.

На примерах авторы доказывают, что успех зачастую идет вместе с неудачами и отказами. Но такие ситуации помогают нам учиться и идти вперед. В ином случае Альберт Эйнштейн продолжил бы работать клерком, Стивен Спилберг бросил снимать кино, а Леди Гага смирилась, что ей никогда не стать поп-дивой.

Еще одно преимущество — в книге есть классные иллюстрации, поэтому она будет интересна подросткам.