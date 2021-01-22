Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в истории футбола

Криштиану Роналду забил свой 760 гол в матче «Ювентуса» против «Наполи» и стал лучшим бомбардиром в истории футбола. Он побил полувековой рекорд Йозефа Бицана.

Издание засчитывало только официальные голы, забитые в клубах «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал Мадрид», «Ювентус» и сборной Португалии. Это был 1040-й по счету матч в карьере игрока.

Предыдущий рекорд поставил нападающий Йозеф Бицан, который выступал за австрийскую и чехословацкую сборные. В период с 1931 по 1955 год футболист забил 759 мячей.

Источник: daily.afisha.ru