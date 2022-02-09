Криминальный триллер «Зато» стал новым российским проектом для Netflix

Российский режиссер Дарья Жук снимет криминальный триллер «Зато» для Netflix. Съемки пройдут в России.
Действие фильма развернется в постсоветский период. Журналистка Кристина и милиционер по фамилии Дашкин попытаются расследовать дело об исчезновении ребенка в закрытом городе Лобачевск-4.
Вторым режиссером картины станет Станислав Либин. Сценарий пишут Михаил Шприц, Илья Шеин, Ксения Мчедлидзе. В ролях: Анастасия Талызина, Михаил Тройник, Максим Стоянов, Полина Кутепова, Виктория Толстоганова и другие.
Источник: daily.afisha.ru