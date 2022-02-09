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Криминальный триллер «Зато» стал новым российским проектом для Netflix
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Сегодня в 09:14

Криминальный триллер «Зато» стал новым российским проектом для Netflix

Российский режиссер Дарья Жук снимет криминальный триллер «Зато» для Netflix. Съемки пройдут в России.

Действие фильма развернется в постсоветский период. Журналистка Кристина и милиционер по фамилии Дашкин попытаются расследовать дело об исчезновении ребенка в закрытом городе Лобачевск-4.

Вторым режиссером картины станет Станислав Либин. Сценарий пишут Михаил Шприц, Илья Шеин, Ксения Мчедлидзе. В ролях: Анастасия Талызина, Михаил Тройник, Максим Стоянов, Полина Кутепова, Виктория Толстоганова и другие.

Источник: daily.afisha.ru

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