«Крик 7» обновил кассовый рекорд франшизы и возглавил мировой прокат

Через 30 лет после выхода оригинального слэшера седьмая часть принесла успех Paramount, которая накануне объявила о приобретении Warner Bros. Discovery.
В условиях относительно спокойного начала 2026 года «Крик 7» стал самым кассовым фильмом года, обойдя прошлый рекорд выходных — анимационную ленту «GOAT» от Sony Pictures.
Бюджет седьмой части составил $45 миллионов. Фильмом заинтересовались, благодаря возвращению Нив Кэмпбелл в роли Сидни Прескотт. Актриса, отсутствовавшая в «Крик VI», получила за участие в седьмой части гонорар в $7 миллионов. Также в фильме снялись ветераны франшизы: Кортни Кокс, Дэвид Аркетт и Мэттью Лиллард.
Отметим, «Крик 6» собрал в первый уик-энд $44,4 миллиона, что стало рекордом серии без учета инфляции.
Источник: inform.kz