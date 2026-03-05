Youtube Перейти на официальный канал WE Project в Telegram Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
«Крик 7» обновил кассовый рекорд франшизы и возглавил мировой прокат
Новости Центральной Азии и мира

02.03.2026

«Крик 7» обновил кассовый рекорд франшизы и возглавил мировой прокат

Фильм «Крик 7» продемонстрировал рекордные кассовые сборы для серии, собрав в прокате $64,1 миллиона, что стало лучшим стартом для франшизы за всю ее историю.

Через 30 лет после выхода оригинального слэшера седьмая часть принесла успех Paramount, которая накануне объявила о приобретении Warner Bros. Discovery.

В условиях относительно спокойного начала 2026 года «Крик 7» стал самым кассовым фильмом года, обойдя прошлый рекорд выходных — анимационную ленту «GOAT» от Sony Pictures.

Бюджет седьмой части составил $45 миллионов. Фильмом заинтересовались, благодаря возвращению Нив Кэмпбелл в роли Сидни Прескотт. Актриса, отсутствовавшая в «Крик VI», получила за участие в седьмой части гонорар в $7 миллионов. Также в фильме снялись ветераны франшизы: Кортни Кокс, Дэвид Аркетт и Мэттью Лиллард.

Отметим, «Крик 6» собрал в первый уик-энд $44,4 миллиона, что стало рекордом серии без учета инфляции.

Источник: inform.kz

#кино #фильм #рекорд
