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Кремниевая долина, Нью-Йорк и Лондон возглавили рейтинг лучших стартап-экосистем
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Сегодня в 09:49

Кремниевая долина, Нью-Йорк и Лондон возглавили рейтинг лучших стартап-экосистем

Кремниевая долина заняла первое место в рейтинге лучших мест для стартапов по версии Startup Genome. Вторую позицию в текущем году разделили Нью-Йорк и Лондон.

Кремниевая долина занимает первое место рейтинга уже 8 лет — с начала его составления в 2012 году. Нью-Йорк и Лондон второй год подряд находятся в тройке лидеров.

В первую десятку также вошли Пекин, Бостон, Тель-Авив, Лос-Анджелес, Шанхай, Сиэтл, Стокгольм. Больше всего лучших мест для развития для стартапов насчитывается в США — 14, на втором месте Китай — четыре города, на третьем — Канада с тремя городами.

В отчете отмечается рост числа азиатских экосистем в рейтинге. 30% ведущих мест для развития стартапов находятся в этом регионе. Для сравнения, в 2012 году азиатские города составляли 20% списка.

Источник: rb.ru

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#стартап #бизнес #экология #рейтинг
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