Кремниевая долина, Нью-Йорк и Лондон возглавили рейтинг лучших стартап-экосистем

Кремниевая долина занимает первое место рейтинга уже 8 лет — с начала его составления в 2012 году. Нью-Йорк и Лондон второй год подряд находятся в тройке лидеров.
В первую десятку также вошли Пекин, Бостон, Тель-Авив, Лос-Анджелес, Шанхай, Сиэтл, Стокгольм. Больше всего лучших мест для развития для стартапов насчитывается в США — 14, на втором месте Китай — четыре города, на третьем — Канада с тремя городами.
В отчете отмечается рост числа азиатских экосистем в рейтинге. 30% ведущих мест для развития стартапов находятся в этом регионе. Для сравнения, в 2012 году азиатские города составляли 20% списка.
Источник: rb.ru