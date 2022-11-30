Креаторий — креативная конференция про маркетинг, личный бренд и запуски

Больше 600 человек: блогеров, маркетологов, экспертов, продюсеров и предпринимателей соберутся в одном месте, чтобы учиться и создавать нетворкинг.
Это не просто конференция, а настоящий новогодний корпоратив для диджитал-специалистов, блогеров и предпринимателей.
Знаниями и инструментами поделятся десять спикеров главной сцены:
— Данил Матухно
— Мурат Алиханов
— Руслан Томасов
— Азиза Айбадуллина
— Сардор Юлчиев
— Ален Кокумбаев
— Ольга Янцен
— Виталий Антонов
— Мика Мозг
— Сергей Мозг.
А еще несколько спикеров в зоне мастер-классом:
— Никита Кущенко
— Кирилл Сибиряк
— Асхат Салыков
— Макс Веревкин.
Мероприятие пройдет 10 декабря в городе Алматы, Атакент, 9 павильон.
Подробнее на сайте: creatorium.kz