Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
kreatoriy-kreativnaya-konferenciya-pro-marketing-lichnyy-brend-i-zapuski
Креаторий — креативная конференция про маркетинг, личный бренд и запуски
61
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 10:08

Креаторий — креативная конференция про маркетинг, личный бренд и запуски

Больше 600 человек: блогеров, маркетологов, экспертов, продюсеров и предпринимателей соберутся в одном месте, чтобы учиться и создавать нетворкинг.

Это не просто конференция, а настоящий новогодний корпоратив для диджитал-специалистов, блогеров и предпринимателей.

Знаниями и инструментами поделятся десять спикеров главной сцены:

— Данил Матухно

— Мурат Алиханов

— Руслан Томасов

— Азиза Айбадуллина

— Сардор Юлчиев

— Ален Кокумбаев

— Ольга Янцен

— Виталий Антонов

— Мика Мозг

— Сергей Мозг.

А еще несколько спикеров в зоне мастер-классом:

— Никита Кущенко

— Кирилл Сибиряк

— Асхат Салыков

— Макс Веревкин.

Мероприятие пройдет 10 декабря в городе Алматы, Атакент, 9 павильон.

Подробнее на сайте: creatorium.kz

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#казахстан #алматы #маркетинг #креатив #конференция
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
В столице построят еще 180 км велосипедных дорожек
1011
Объявлены сроки приема заявлений по проекту «1000 мест — уличная торговля»
2928
Астанчанам предложили выбрать места для установки уникальных скульптур
1513
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.