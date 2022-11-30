Креаторий — креативная конференция про маркетинг, личный бренд и запуски

Больше 600 человек: блогеров, маркетологов, экспертов, продюсеров и предпринимателей соберутся в одном месте, чтобы учиться и создавать нетворкинг.

Это не просто конференция, а настоящий новогодний корпоратив для диджитал-специалистов, блогеров и предпринимателей.

Знаниями и инструментами поделятся десять спикеров главной сцены:

— Данил Матухно

— Мурат Алиханов

— Руслан Томасов

— Азиза Айбадуллина

— Сардор Юлчиев

— Ален Кокумбаев

— Ольга Янцен

— Виталий Антонов

— Мика Мозг

— Сергей Мозг.

А еще несколько спикеров в зоне мастер-классом:

— Никита Кущенко

— Кирилл Сибиряк

— Асхат Салыков

— Макс Веревкин.

Мероприятие пройдет 10 декабря в городе Алматы, Атакент, 9 павильон.

Подробнее на сайте: creatorium.kz