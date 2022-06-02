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Креативную экономику Кыргызстана обсудят на первом региональном фестивале Go Viral в Бишкеке
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Сегодня в 09:55

Креативную экономику Кыргызстана обсудят на первом региональном фестивале Go Viral в Бишкеке

Сообщество Go Viral в Центральной Азии, IWPR и посольство США в Кыргызской Республике приглашают энтузиастов и экспертов из секторов медиа, бизнеса, культуры и технологий принять участие в двухдневном инновационном фестивале Go Viral 2022.

Он пройдет с 10 по 11 июня в Кыргызском государственном техническом университете им. И. Раззакова. Начало в 13:00. Расписание фестиваля и регистрация доступны по ссылке.

Тема фестиваля в этом году — «Искать. Изобретать. Решать». Фестиваль Go Viral в Бишкеке посвящен креативной экономике.

Более 40 спикеров представят различные компании и организации на фестивале, включая Codify, IT Академию, Makers, «Экоферму», LuckySocks, Begreen, ManchoDevs, Growave, Creative Tart, анимационную студию Tentek и другие. На фестивале выступят представители творческой индустрии: Эрнест Абдыжапаров, Нурзат Жээнбек кызы, Чынгыз Асаналиев, Виктория Юртаева, Татьяна Зеленская, Чолпон Тентиева и другие. Участников ждут живые выступления от Tamga, Jax 0214, Eazy, Aiko.

Брэндон Эндрюс, американский предприниматель, соучредитель стартапа Gauge, рекрутер для бизнес-шоу Shark Tank, старший консультант Values Partnerships примет участие в работе Go Viral. Он выступит с презентациями и проведет мастер-класс «Каких ошибок следует избегать при питчинге стартапа».

Все желающие смогут пройти серию мастер-классов по цифровому рисунку, разработать чат-бот, изучить основы языков программирования, научиться валять войлок, попробовать себя в роли гончарного мастера и многое другое.

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#медиа #кыргызстан #технологии #фестиваль #goviral
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.