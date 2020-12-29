Креативность и эмоциональный интеллект — 90 книг, чтобы прокачать навыки будущего

За последние месяцы наша реальность сильно изменилась. Сегодня для работы и успешной карьеры важны не только ваши профессиональные знания, но и полезные навыки коммуникации и креативного мышления. Издательство МИФ сформировало список из 90 книг, которые помогут прокачать 10 ключевых навыков для профессионального роста.





Комплексное решение проблем





Сегодня недостаточно просто выполнять поставленные задачи или отвечать на входящие запросы. Все более значимой становится способность разобраться в сути проблемы. Поможет в этом умение задавать вопросы и проводить исследования. А чтобы доводить дело до самого конца, пригодятся навыки проектного менеджера.





Что читать:

— Scrum, Джефф Сазерленд

— «45 татуировок менеджера», Максим Батырев

— «Не сходите с ума на работе», Джейсон Фрайд и Дэвид Хайнемайер Хенссон

— «Эпоха Agile», Стивен Деннинг

— «Agile-тестирование», Джанет Грегори и Лайза Криспин

— «Руководитель проектов», Рэндалл Инглунд и Альфонсо Бусеро

— «Реальность под вопросом», Джейн Макгонигал

— «Погодите, как вы сказали?», Джеймс Райан

— «Дизайн-мышление в бизнесе», Тим Браун

— Deadline, Том ДеМарко.





Критическое мышление





Сегодня любую информацию можно найти в архивах поисковых систем. Все чаще приходится не искать, а прятаться от потоков новостей, таргетированных объявлений и длинных текстов. Поэтому умение фильтровать, подбирать ключевые слова, анализировать и делать выводы нужно не только в работе, но и в обычной жизни. Навык критического мышления поможет не потеряться под информационными лавинами.





Что читать:

— «Теория игр», Авинаш Диксит и Барри Нейлбафф

— «Внушаемый мозг», Эрик Ванс

— «Принятие решений», Адам Фернер

— «Инкогнито. Тайная жизнь мозга», Дэвид Иглмен

— «Лидерство и самообман», Институт Арбингера

— «Правильный выбор». Джон Хэммонд, Ральф Кини и Говард Райффа

— «Осмысление», Кристиан Мадсбьерг

— «Стратегические игры», Авинаш Диксит, Сьюзан Скит и Дэвид Рейли.





Креативность

Креативное мышление перестало быть атрибутом только творческих профессий. Способность искать нестандартные подходы к решению проблем, генерировать новые идеи, адаптировать сторонний опыт, помогает специалистам в разных сферах и разных уровней. В будущем, когда большинство рутинных задач будет автоматизировано, ценность этого навыка только возрастет.





Что читать:

— «Создайте личный бренд», Юрген Саленбахер

— «Гибкий ум», Эстанислао Бахрах

— «Взлом креатива», Майкл Микалко

— «Кради как художник», Остин Клеон

— «Спасите котика. И другие советы сценарного мастерства», Блейк Снайдер

— «Подай идею», Йерун ван Хейл

— «Креатив по правилам», Тина Силиг

— «Рисуй, чтобы победить», Дэн Роэм

— «В поиске идей», Грант Снайдер

— «Как люди думают», Дмитрий Чернышев.





Умение управлять людьми





Управление людьми в современном смысле — не способность ставить задачи и контролировать выполнение своих же решений, а умение строить команды, которые сами принимают решения и превращают их в реальные результаты для бизнеса.





Что читать:

— «Лидер и племя», Дэйв Логан, Джон Кинг и Хэли Фишер-Райт

— «Привычки лидера», Мартин Ланик

— «Вместе быстрее», Лора Стэк

— «И ботаники делают бизнес 1+2», Максим Котин

— «От разработчика до руководителя», Камиль Фурнье

— «В команде с врагом», Адам Кахане

— «Несведущий маэстро», Итай Талгам

— «Работа в радость», Деннис Бакке

— «Бизнес и/или любовь», Ольга Лукина

— «Быть начальником — это нормально», Брюс Тулган

— «Отношение определяет результат», Дов Сайдман.





Взаимодействие с людьми





Можно сидеть в одном кабинете, но так и не стать одной командой. А можно собрать крутую команду из людей, работающих в разных точках планеты. За сплоченность отвечают не столы, сдвинутые кругом, а доверие, требовательность к себе и друг другу, чувство ответственности за общий результат.





Что читать:

— «Принципы», Рэй Далио

— «Не работайте с м*даками», Роберт Саттон

— «Никогда не ешьте в одиночку», Кейт Феррацци и Тал Рэз

— «Путь скрам-мастера», Зузана Шохова

— «Смерть от совещаний», Патрик Ленсиони

— «Открывая организации будущего», Фредерик Лалу

— «Пять пороков команды», Патрик Ленсиони.





Эмоциональный интеллект





Эмоциональный интеллект — умение распознавать чужие эмоции и осознавать свои. Уже сегодня считается, что эмпатия в работе важна не менее, чем уровень IQ. Развивать эмоциональный интеллект важно всем, кто взаимодействует с людьми.





Что читать:

— «Эмоциональный интеллект», Дэниел Гоулман

— «Дыши. Практики счастья», редакторы журнала Breathe

— «HBR Guide. Эмоциональный интеллект», Harvard Business Review

— «Максимальный заряд», Том Рат

— «Сила эмоционального интеллекта», Адель Линн

— «Радость изнутри», Чед-Менг Тан

— «Эмоциональный интеллект для менеджеров проектов», Энтони Мерсино

— «Эмоциональный интеллект в переговорах», Роджер Фишер и Даниэль Шапиро

— «Эмоциональный интеллект. Российская практика», Сергей Шабанов и Алена Алешина.





Формирование собственного мнения и принятие решений





Известный ученый и публицист Питер Друкер говорил: «Где бы вы ни увидели успешный бизнес, знайте, кто-то принял смелое решение». Способность анализировать данные и прошлый опыт, формировать решения и отстаивать их — ценные навыки для любой карьеры.





Что читать:

— «Ценные решения», Роман Тарасенко

— «Принцип ставок», Энни Дьюк

— «Принятие решений», Адам Фернер

— «Организованный ум», Дэниел Левитин

— «Переключайтесь», Чип Хиз и Дэн Хиз

— «Путь к характеру», Дэвид Брукс

— «Правильный выбор», Джон Хэммонд, Ральф Кини и Говард Райффа

— «Почему. Руководство по поиску причин и принятию решений», Саманта Клейнберг

— «Триггеры», Маршалл Голдсмит и Марк Рейтер.





Клиентоориентированность





Умение выстроить качественный сервис и проявлять заботу о клиенте выходят на новый уровень. Внимание, уважение, искренность и чуть больше усилий, чем обычно — специалист, способный внедрить эти ценности, скоро будет нужен каждой компании.





Что читать:

— «Евангелист бизнеса», Сергей Абдульманов

— «Заразительный», Йона Бергер

— «Доставляя счастье», Тони Шей

— «Клиенты на всю жизнь», Карл Сьюэлл и Пол Браун

— «От хорошего к великому», Джим Коллинз

— «Маркетинг от потребителя», Роджер Бест

— «Суперпотребители», Эдди Юн

— «Дельфины капитализма», проект лаборатории «Однажды»

— «Patagonia — бизнес в стиле серфинг», Ивон Шуинар.





Умение вести переговоры





Коммуникативные навыки выходят на первый план — все более востребованы специалисты, способные наладить коммуникацию и удержать переговоры в конструктивном русле, не потерять фокус и найти взаимовыгодные решения.





Что читать:

— «Как разговаривать с мудаками», Марк Гоулстон

— «Встань и скажи», Нина Зверева

— «Коммуникации», Рита Картер

— «Говорить легко!», Кэрол Флеминг

— «Мудаки под контролем», Джоди Фостер и Мишель Джой

— «Наука общения», Ванесса ван Эдвардс

— «Спасите заложника», Джордж Колризер

— «Мастер звонка», Евгений Жигилий

— «Психология убеждения», Роберт Чалдини, Ноа Гольдштейн и Стив Мартин

— «Я слышу вас насквозь», Марк Гоулстон.





Гибкость сознания





Чем быстрее ритм окружающего мира, тем чаще приходится сталкиваться с абсолютно новыми вызовами. Гибкость сознания — способность адаптироваться к новым обстоятельствам, работать в условиях неопределенности, адаптировать прошлый опыт и постоянно учиться новому.





Что читать:

— «Осознанность», Марк Уильямс и Денни Пенман

— «Гении и аутсайдеры», Малкольм Гладуэлл

— «Дневник как путь к себе», Кэтлин Адамс

— «Победи свой страх», Мэнди Холгейт

— «Измененные черты характера», Дэниел Гоулман и Ричард Дэвидсон

— «Век живи — век учись», Кей Петерсон и Дэвид Колб

— «Варгань, кропай, марай и пробуй», Шрини Пиллэй

— «Мозг с препятствиями», Тео Цаусидис.