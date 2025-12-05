Youtube Перейти на официальный канал WE Project в Telegram Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
WE
Креативная индустрия в Центральной Азии. Алена Бражникова о свободе творчества и о том, сможет ли ИИ заменить художника
Искусство

27.11.2025

Креативная индустрия в Центральной Азии. Алена Бражникова о свободе творчества и о том, сможет ли ИИ заменить художника

Креативная индустрия в Центральной Азии развивается быстрыми темпами, а специалисты стремятся поддерживать друг друга, создавать крутые коллаборации и комфортные условия для работы. Мы тоже знакомим вас с представителями креативной экономики стран региона в рубрике «Креативный класс». Алена Бражникова рассказала, как ИИ открывает безграничные возможности для молодых творцов Центральной Азии.


Алёна Бражникова, 33 года, город — Астана, нейроартист, художник и тату-мастер, @ilona_brazhnik

Алёна Бражникова

О профессиональной деятельности

Мой творческий псевдоним — Илона Бражник. Рисую всю жизнь, а татуировками занимаюсь уже 10 лет. В ИИ-сферу пришла около трех месяцев назад. Зайдя на платформу фриланса как художник, я увидела высокий спрос на ИИ-контент, заинтересовалась и начала изучать тему. Постепенно это направление стало отдельной частью моей работы.

По образованию я маркетолог. В области ИИ прошла три курса у разных нейроартистов, дополнительно изучала гайды, мастер-классы и участвовала в практикумах. Я из тех, кто постоянно учится.

Алёна Бражникова

Мой первый ИИ-заказ был от знакомого, которому нужны были материалы для рекламы магазина, а самый необычный — юмористический ролик для турецкой клиники по пересадке волос.

Моя профессия — прямое продолжение моей личности. ИИ дает возможность быстро реализовывать идеи и показывать свой внутренний мир так, как я его вижу, независимо от того, насколько хорошо я рисую вручную. Раньше это было невозможно.

О развитии

Алёна Бражникова

Основные трудности с клиентами возникают из-за того, что многие пока не до конца понимают, что такое ИИ, как он работает и какие имеет ограничения. Следовательно, появляются завышенные ожидания или неверное представление о конечном результате. Поэтому моей задачей становится не только выполнить заказ, но и объяснить процесс, возможности и границы технологии.

Что касается самой работы, ограничения действительно существуют. Однако ИИ развивается настолько быстро, что уже через несколько месяцев могут появиться новые инструменты и подходы. То, что сегодня кажется сложным или недоступным, завтра может стать обычной практикой.

Алёна Бражникова

Профессиональные качества можно развить, если уделять этому время. Но есть навыки, которые особенно важны для нейроартиста: внимательность к деталям, умение видеть нюансы, а также креативное мышление, которое позволяет находить необычные решения и задумки. Важно сочетать свое художественное видение с возможностями ИИ и превращать даже простую задачу в выразительную работу.

ИИ уже сегодня заметно ускоряет и упрощает процессы в творческих профессиях. Это естественное развитие технологий, и остановить этот процесс невозможно. Однако при всей своей мощности ИИ не способен заменить человека. За каждой идеей всегда стоит человек, который формулирует замысел, выбирает направление, оценивает результат и вкладывает в работу свое видение.

Я творю, когда нужно. Не жду вдохновения, а нахожу его сама.

О креативной индустрии в Центральной Азии

Алёна Бражникова

Мы наблюдаем быстрый рост. Молодежь создает тренды, за которыми следит весь мир. Я уверена, что в ближайшее время Центральная Азия сможет заявить о себе громко, как когда-то это сделала Южная Корея.

С появлением ИИ возможности стали практически безграничными. Сегодня, находясь дома, человек может написать песню даже без вокальных навыков, сразу создать клип и вывести продукт на рынок. Можно создавать фильмы, визуальные вселенные и любые идеи, которые раньше казались недоступными. Это действительно потрясающее время.

Чтобы стать известным за пределами своей страны, важно не гнаться за трендами. Тренды приходят и уходят и не могут быть фундаментом. Значение имеет только то, что ты искренне любишь. Люди в любой точке мира чувствуют честность и эмоциональную правду. Если то, что ты создаешь, откликается тебе самому, обязательно найдется аудитория, которая скажет: «Это про меня». География здесь давно не играет решающей роли.

Алёна Бражникова

Часто креативному классу для роста не хватает открытости. Многих из нас воспитывали так, что эмоции нужно скрывать, красивый сервиз хранить в шкафу только для гостей, а хорошее нижнее белье надевать лишь по особым случаям. Нам говорили не показывать лишнего, чтобы никто не позавидовал и не отобрал то, что принадлежит тебе.

Но для развития важно делиться — чувствами, мнением, культурой, традициями. Нужно рассказывать миру о себе, и мир обязательно откликнется. Как говорят: «Если долго смотреть в бездну, бездна начинает смотреть в ответ».

