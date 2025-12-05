Креативная индустрия в Центральной Азии. Алена Бражникова о свободе творчества и о том, сможет ли ИИ заменить художника

Креативная индустрия в Центральной Азии развивается быстрыми темпами, а специалисты стремятся поддерживать друг друга, создавать крутые коллаборации и комфортные условия для работы. Мы тоже знакомим вас с представителями креативной экономики стран региона в рубрике «Креативный класс». Алена Бражникова рассказала, как ИИ открывает безграничные возможности для молодых творцов Центральной Азии.

Алёна Бражникова, 33 года, город — Астана, нейроартист, художник и тату-мастер, @ilona_brazhnik

О профессиональной деятельности

Мой творческий псевдоним — Илона Бражник. Рисую всю жизнь, а татуировками занимаюсь уже 10 лет. В ИИ-сферу пришла около трех месяцев назад. Зайдя на платформу фриланса как художник, я увидела высокий спрос на ИИ-контент, заинтересовалась и начала изучать тему. Постепенно это направление стало отдельной частью моей работы.

По образованию я маркетолог. В области ИИ прошла три курса у разных нейроартистов, дополнительно изучала гайды, мастер-классы и участвовала в практикумах. Я из тех, кто постоянно учится.

Мой первый ИИ-заказ был от знакомого, которому нужны были материалы для рекламы магазина, а самый необычный — юмористический ролик для турецкой клиники по пересадке волос.

Моя профессия — прямое продолжение моей личности. ИИ дает возможность быстро реализовывать идеи и показывать свой внутренний мир так, как я его вижу, независимо от того, насколько хорошо я рисую вручную. Раньше это было невозможно.

О развитии





Основные трудности с клиентами возникают из-за того, что многие пока не до конца понимают, что такое ИИ, как он работает и какие имеет ограничения. Следовательно, появляются завышенные ожидания или неверное представление о конечном результате. Поэтому моей задачей становится не только выполнить заказ, но и объяснить процесс, возможности и границы технологии.

Что касается самой работы, ограничения действительно существуют. Однако ИИ развивается настолько быстро, что уже через несколько месяцев могут появиться новые инструменты и подходы. То, что сегодня кажется сложным или недоступным, завтра может стать обычной практикой.





Профессиональные качества можно развить, если уделять этому время. Но есть навыки, которые особенно важны для нейроартиста: внимательность к деталям, умение видеть нюансы, а также креативное мышление, которое позволяет находить необычные решения и задумки. Важно сочетать свое художественное видение с возможностями ИИ и превращать даже простую задачу в выразительную работу.

ИИ уже сегодня заметно ускоряет и упрощает процессы в творческих профессиях. Это естественное развитие технологий, и остановить этот процесс невозможно. Однако при всей своей мощности ИИ не способен заменить человека. За каждой идеей всегда стоит человек, который формулирует замысел, выбирает направление, оценивает результат и вкладывает в работу свое видение.

Я творю, когда нужно. Не жду вдохновения, а нахожу его сама.

О креативной индустрии в Центральной Азии





Мы наблюдаем быстрый рост. Молодежь создает тренды, за которыми следит весь мир. Я уверена, что в ближайшее время Центральная Азия сможет заявить о себе громко, как когда-то это сделала Южная Корея.

С появлением ИИ возможности стали практически безграничными. Сегодня, находясь дома, человек может написать песню даже без вокальных навыков, сразу создать клип и вывести продукт на рынок. Можно создавать фильмы, визуальные вселенные и любые идеи, которые раньше казались недоступными. Это действительно потрясающее время.

Чтобы стать известным за пределами своей страны, важно не гнаться за трендами. Тренды приходят и уходят и не могут быть фундаментом. Значение имеет только то, что ты искренне любишь. Люди в любой точке мира чувствуют честность и эмоциональную правду. Если то, что ты создаешь, откликается тебе самому, обязательно найдется аудитория, которая скажет: «Это про меня». География здесь давно не играет решающей роли.





Часто креативному классу для роста не хватает открытости. Многих из нас воспитывали так, что эмоции нужно скрывать, красивый сервиз хранить в шкафу только для гостей, а хорошее нижнее белье надевать лишь по особым случаям. Нам говорили не показывать лишнего, чтобы никто не позавидовал и не отобрал то, что принадлежит тебе.

Но для развития важно делиться — чувствами, мнением, культурой, традициями. Нужно рассказывать миру о себе, и мир обязательно откликнется. Как говорят: «Если долго смотреть в бездну, бездна начинает смотреть в ответ».