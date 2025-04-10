Креативная индустрия. Георгий Кардава о том, как найти свой стиль и раскрыть человека через объектив

Креативная индустрия развивается быстрыми темпами, а специалисты стремятся поддерживать друг друга, создавать крутые коллаборации и комфортные условия для работы. Мы тоже будем знакомить вас с представителями креативной экономики в рубрике «Креативный класс». В этот раз наш герой — известный фотограф-портретист Георгий Кардава, чья выставка «Не портреты» представлена в Астане в галерее KULANSHI, рассказал почему индивидуальный стиль важнее коммерческих трендов.





Георгий Кардава, 36 лет, город — Москва, фотограф-портретист, @elguapoworld





Автор фотографии: Руска Шония

О себе





Я портретный фотограф с 16-летним опытом, автор YouTube-канала «Георгий за кадром», где беру интервью у интересных людей. В своей работе акцентирую внимание на фактуре, эмоциях и характере, создавая живые и глубокие портреты. Также провожу мастер-классы и публичные выступления, делюсь опытом с коллегами и развиваю фотографическое сообщество.

О профессиональной деятельности





У меня два высших образования: я окончил факультет маркетинга, а также факультет менеджмента в сфере игровых видов спорта.

Фотографией занялся после того, как на третьем курсе меня отчислили из университета в Москве. Год я искал себя, мечтая отправиться в Мексику и приобрести барабанную установку. Для этого нужны были деньги, и друг предложил мне взять фотоаппарат у сестры и попробовать себя в съемке. Так начался мой путь в мире фотографии.

Фотография — это не просто профессия, а способ увидеть и раскрыть уникальность каждого человека





Для меня фотография — это не просто профессия, а способ увидеть и раскрыть уникальность каждого человека. Это искусство запечатлевать эмоции, характер и настроение в одном кадре. Через свою деятельность я не только фиксирую моменты, но и помогаю людям увидеть себя по-новому.





Я творю, когда вдохновляюсь людьми, их историями и эмоциями. Когда свет, тени и фактуры складываются в гармоничный кадр. Когда момент становится особенным, и мне хочется сохранить его.

О развитии





Моя работа сопряжена с рядом сложностей. Прежде всего, это необходимость постоянного поиска новых идей и подходов, чтобы каждая съемка была уникальной. Работа с людьми требует не только технического мастерства, но и тонкого психологического подхода: важно создать доверительную атмосферу, помочь человеку раскрыться перед камерой.

Фотографический рынок отличается высокой конкуренцией, поэтому недостаточно просто поддерживать качество, важно развивать свой уникальный стиль, который выделяет среди других. Кроме того, интенсивный график и полное погружение в творческий процесс могут привести к выгоранию. Однако мне помогает справляться с этим смена формата работы, участие в творческих проектах и возможность делиться опытом с коллегами.

В фотографии важны не только технические навыки, но и личные качества. Важно видеть красоту в деталях, чувствовать свет, форму, настроение. Умение мысленно выстраивать кадр еще до того, как нажата кнопка затвора, — ключевой навык. Эмпатия помогает находить общий язык с героем съемки, а гибкость — адаптироваться к любой ситуации, ведь каждая съемка уникальна и требует нестандартного подхода. Также важны навыки командной работы, поскольку успешный проект — это результат совместного труда.





Профессия фотографа продолжит развиваться вместе с технологиями. Искусственный интеллект и современные камеры упростят технические аспекты съемки, но настоящее искусство останется прерогативой человека. Машины не смогут заменить способность видеть, чувствовать и передавать эмоции. Со временем будет только расти ценность авторского стиля, а фотографы, умеющие создавать глубокие и живые кадры, всегда останутся востребованными.

О развитии креативной индустрии

Глубокое понимание искусства, кино, психологии, живописи и культуры в целом позволяет создавать более осмысленные и выразительные кадры. Освоение новых форматов, активное взаимодействие с аудиторией через социальные сети и мультимедийные проекты открывает больше возможностей для самореализации и профессионального роста.

Чтобы выйти на международный уровень, представителям креативных индустрий важно развивать свой уникальный стиль и создавать работы, понятные и востребованные в разных культурных контекстах. В этом помогают социальные сети, онлайн-платформы и международные конкурсы — мощные инструменты продвижения. Немаловажную роль играет и участие в профессиональном сообществе: выставки, коллаборации и фестивали способствуют обмену опытом и расширению горизонтов.









Ключевым фактором успеха остается развитие собственного визуального языка. Следование мировым трендам — это важно, но гораздо ценнее умение привносить в творчество что-то личное, осмысленное, что делает работы запоминающимися. Насмотренность, анализ глобальных тенденций и адаптация их под разные культурные контексты, сохраняя при этом авторскую индивидуальность, позволяют выделиться среди множества талантливых авторов.

Ключевым фактором успеха остается развитие собственного визуального языка





Однако креативной индустрии по-прежнему не хватает стабильной поддержки и развитой инфраструктуры: грантов, площадок для коллабораций, понятных механизмов продвижения. Многие талантливые авторы сталкиваются с трудностями монетизации своего труда и нехваткой ресурсов для профессионального роста. Важно развивать профессиональное сообщество, создавать условия для обмена знаниями и опытом.

Одной из острых проблем остается защита авторских прав. В цифровую эпоху произведения легко копируются и используются без согласия создателей, что подрывает ценность авторского труда. Также ощущается нехватка системного подхода к профессиональному развитию: важно не только совершенствовать мастерство, но и осваивать навыки стратегического планирования, продвижения и поиска новых рынков.

Я бы хотел, чтобы в творческих сферах больше ценился индивидуальный стиль и нестандартный подход, а не только коммерчески успешные форматы. Истинная ценность искусства — в его глубине, смелости и способности вызывать эмоции, а не только в способности соответствовать рыночным требованиям.