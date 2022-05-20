Краудфандинг: 7 площадок, на которых вы сможете найти финансирование для проекта

Краудфандинг — метод сбора средств, при котором все желающие могут отправить деньги и поддержать интересный проект. Рассказываем о самых популярных площадках, где можно поделиться своей идеей.
Kickstarter
Одна из самых крупных международных площадок для краудфандинга. Каждый день здесь появляются десятки, а иногда и сотни новых проектов. Сферы самые разные: наука, программирование, развлечения, искусство.
Конкуренция высокая, зато можно собрать действительно большие суммы. По статистике сайта, с 2009 года Kickstarter помог более чем 220 000 проектам на общую сумму в $6,6 миллиардов.
Для того, чтобы разместить свое объявление достаточно зарегистрироваться, разместить описание идеи и указать финансовую цель. Платформа берет комиссию в 5% от привлеченных средств, еще от 3% до 5% уходит на вывод средств.
Indiegogo
Сайт был основан в 2008 году в Сан-Франциско и со временем завоевал большую аудиторию — больше девяти миллионов человек посещают платформу каждый день.
Indiegogo позволяет создать страницу для финансирования своей кампании, настроить учетную запись, составить список «льгот» для разных уровней вложений — они будут доступны тем, кто «задонатил», то есть отправил указанное количество денег в проект.
Средства собираются сразу на карте пользователя — поэтому комиссии за вывод денег нет, взимается только оплата самого сайта — 5%.
Площадка, которая принимает проекты, созданные своими руками. Чаще всего это инновационные технологические девайсы, вроде удобной доски для разработчиков или камеры со специальной фокусировкой.
На Crowd Supply — самый высокий процент проектов, которые получили полное финансирование — больше 70%.
Площадка предлагает три вида краудфандинга:
— донаты — безвозмездная поддержка людьми вашего проекта
— награды — вы устанавливаете определенное вознаграждение для ваших «суппортов»
— совместное владение — пользователи выкупают часть ваших акций и становятся совладельцами.
Сегодня общая сумма, которую удалось привлечь через платформу, достигла £250 миллионов. В основном выставляются высокотехнологичные проекты.
Платформа стала продолжением краудфандингового проекта CrowdRise, основанного актером Эдвардом Нортоном и его женой Шоной Робертсон. На первом этапе они собирали средства для помощи заповедникам Кении и Танзании.
Сегодня GoFundMe доверяют миллионы человек по всему миру. Основные области, в которых принимаются проекты: медицина, образование и помощь другим людям.
Площадка собирает больше $650 миллионов пожертвований каждый год.
RocketHub
Онлайн-платформа была запущена в 2010 году. Большая часть ее пользователей — представители креативной индустрии, музыканты, режиссеры, писатели, фотографы. Представленные проекты соответствует аудитории.
RocketHub взимает 4% от собранных средств и столько же за обработку платежей.
Казахстанский сервис, который помогает авторам интересных идей находить средства на реализацию задумки через коллективную поддержку.
Авторы могут получить средства, даже если собрали только 51% от заявленной суммы. Также есть возможность продлевать срок проведения проекта на 90 дней.
Создание и размещение бесплатно. В случае успешного завершения сервис удерживает с проекта комиссию в размере от 2% до 8% от собранных средств, в зависимости от проекта.