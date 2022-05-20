Краудфандинг: 7 площадок, на которых вы сможете найти финансирование для проекта

Краудфандинг — метод сбора средств, при котором все желающие могут отправить деньги и поддержать интересный проект. Рассказываем о самых популярных площадках, где можно поделиться своей идеей.





Одна из самых крупных международных площадок для краудфандинга. Каждый день здесь появляются десятки, а иногда и сотни новых проектов. Сферы самые разные: наука, программирование, развлечения, искусство.

Конкуренция высокая, зато можно собрать действительно большие суммы. По статистике сайта, с 2009 года Kickstarter помог более чем 220 000 проектам на общую сумму в $6,6 миллиардов.

Для того, чтобы разместить свое объявление достаточно зарегистрироваться, разместить описание идеи и указать финансовую цель. Платформа берет комиссию в 5% от привлеченных средств, еще от 3% до 5% уходит на вывод средств.





Сайт был основан в 2008 году в Сан-Франциско и со временем завоевал большую аудиторию — больше девяти миллионов человек посещают платформу каждый день.

Indiegogo позволяет создать страницу для финансирования своей кампании, настроить учетную запись, составить список «льгот» для разных уровней вложений — они будут доступны тем, кто «задонатил», то есть отправил указанное количество денег в проект.

Средства собираются сразу на карте пользователя — поэтому комиссии за вывод денег нет, взимается только оплата самого сайта — 5%.





Crowd Supply





Площадка, которая принимает проекты, созданные своими руками. Чаще всего это инновационные технологические девайсы, вроде удобной доски для разработчиков или камеры со специальной фокусировкой.

На Crowd Supply — самый высокий процент проектов, которые получили полное финансирование — больше 70%.





CrowdFunder

Площадка предлагает три вида краудфандинга:



— донаты — безвозмездная поддержка людьми вашего проекта

— награды — вы устанавливаете определенное вознаграждение для ваших «суппортов»

— совместное владение — пользователи выкупают часть ваших акций и становятся совладельцами.

Сегодня общая сумма, которую удалось привлечь через платформу, достигла £250 миллионов. В основном выставляются высокотехнологичные проекты.





GoFundMe





Платформа стала продолжением краудфандингового проекта CrowdRise, основанного актером Эдвардом Нортоном и его женой Шоной Робертсон. На первом этапе они собирали средства для помощи заповедникам Кении и Танзании.



Сегодня GoFundMe доверяют миллионы человек по всему миру. Основные области, в которых принимаются проекты: медицина, образование и помощь другим людям.

Площадка собирает больше $650 миллионов пожертвований каждый год.





Онлайн-платформа была запущена в 2010 году. Большая часть ее пользователей — представители креативной индустрии, музыканты, режиссеры, писатели, фотографы. Представленные проекты соответствует аудитории.



RocketHub взимает 4% от собранных средств и столько же за обработку платежей.





Starttime.kz





Казахстанский сервис, который помогает авторам интересных идей находить средства на реализацию задумки через коллективную поддержку.



Авторы могут получить средства, даже если собрали только 51% от заявленной суммы. Также есть возможность продлевать срок проведения проекта на 90 дней.

Создание и размещение бесплатно. В случае успешного завершения сервис удерживает с проекта комиссию в размере от 2% до 8% от собранных средств, в зависимости от проекта.