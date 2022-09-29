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KPMG подвела итоги премии KPMG Tech Awards
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Сегодня в 16:38

KPMG подвела итоги премии KPMG Tech Awards

В номинации «Цифровой прорыв года 2022» победил разработчик IT-решений для сельского хозяйства Agrostream.

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Программное обеспечение данной компании ускоряет получение отчетности сельхозпредприятиями на 20%, повышает производительность техники в 2,5 раза, снижает расходы на ГСМ на 20% и существенно сокращает потерю зерна — на 63%.

В номинации GovTech Professional of the Year победил Рустам Байжанов, руководитель управления цифровизации Акимата Карагандинской области с проектом IT-Hub «Терриконовая Долина».

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В рамках проекта IT-Hub «Терриконовая Долина» оказывается помощь специалистам IT сферы путем обучения, повышения квалификации и увеличения рабочих мест. На данный момент резидентами IT-Hub является более 3000 человек с учетом FinTech-компаний, интернет-магазинов и маркетинговых агентств.

В номинации Tech Woman of the Year 2022 победила основательница сообщества женщин в технологических отраслях Казахстана TechnoWoman Азиза Шужеева. Сообщество Techno Women — это прогрессивные женщины Казахстана, нацеленные на борьбу с гендерными стереотипами в сфере IT, а также помогающие сделать образование для девушек в цифровой индустрии более доступным. В сообщество уже входит более 400 женщин.

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Tech Woman of the Year вручается представительницам IT-сообщества Казахстана за вклад в развитие индустрии и повышение в ней представленности женщин.

Всего для участия в конкурсе KPMG Tech Awards было подано порядка 200 заявок от казахстанских IT-компаний, стартапов и профессионалов. Отбором победителей занимались участники жюри, в состав которого вошли известные бизнесмены, инвесторы и IT-специалисты страны.

Премия учреждена в 2022 году международной компанией KPMG, предоставляющей аудиторские и консалтинговые услуги на протяжении 26 лет в Казахстане.

Церемония награждения победителей прошла на крупнейшем IT Форуме Digital Bridge 29 сентября в Астане.

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.